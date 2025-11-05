BiržaDEX+
Reāllaika Ani Grok Companion cena šodien ir 0.000943 USD. Seko līdzi reāllaika ANI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ANI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Ani Grok Companion cena šodien ir 0.000943 USD. Seko līdzi reāllaika ANI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ANI cenas tendenci MEXC.

Ani Grok Companion kurss(ANI)

1 ANI uz USD reāllaika cena:

$0.000943
-7.63%1D
USD
Ani Grok Companion (ANI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:20:32 (UTC+8)

Ani Grok Companion (ANI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00093
24h zemākā
$ 0.00111
24h augstākā

$ 0.00093
$ 0.00111
--
--
-2.79%

-7.63%

-37.22%

-37.22%

Ani Grok Companion (ANI) reāllaika cena ir $ 0.000943. Pēdējo 24 stundu laikā ANI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00093 līdz augstākajai $ 0.00111, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ANI visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ANI ir mainījies par -2.79% pēdējā stundā, par -7.63% pēdējo 24 stundu laikā un par -37.22% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ani Grok Companion (ANI) tirgus informācija

$ 68.47K
$ 68.47K$ 68.47K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Pašreizējais Ani Grok Companion tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 68.47K. ANI apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Ani Grok Companion (ANI) cenas vēsture USD

Seko Ani Grok Companion cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00007789-7.63%
30 dienas$ -0.002465-72.33%
60 dienas$ -0.004368-82.25%
90 dienas$ -0.027267-96.66%
Ani Grok Companion Cenas izmaiņas šodien

Šodien ANI cena mainījās par $ -0.00007789 (-7.63%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Ani Grok Companion 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002465 (-72.33%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Ani Grok Companion 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ANI piedzīvoja izmaiņas $ -0.004368 (-82.25%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Ani Grok Companion 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.027267 (-96.66%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Ani Grok Companion (ANI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Ani Grok Companion cenas vēstures lapu.

Kas ir Ani Grok Companion (ANI)?

Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI." It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.

Ani Grok Companion ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Ani Grok Companion ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ANI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Ani Grok Companion mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Ani Grok Companion pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Ani Grok Companion cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ani Grok Companion (ANI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ani Grok Companion (ANI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ani Grok Companion prognozes.

Apskati Ani Grok Companion cenas prognozi!

Ani Grok Companion (ANI) tokenomika

Ani Grok Companion (ANI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ANI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Ani Grok Companion (ANI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Ani Grok Companion? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Ani Grok Companion MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Ani Grok Companion resurss

Dziļākai izpratnei par Ani Grok Companion, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Ani Grok Companion

Kāda ir Ani Grok Companion (ANI) vērtība šodien?
Reāllaika ANI cena USD ir 0.000943 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ANI uz USD cena?
Pašreizējā ANI uz USD cena ir $ 0.000943. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ani Grok Companion tirgus maksimums?
ANI tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ANI apjoms apgrozībā?
ANI apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija ANI vēsturiski augstākā cena?
ANI sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija ANI vēsturiski zemākā cena?
ANI sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir ANI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ANI tirdzniecības apjoms ir $ 68.47K USD.
Vai ANI šogad kāps augstāk?
ANI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ANI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:20:32 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

