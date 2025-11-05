BiržaDEX+
Reāllaika Amazon.com xStock cena šodien ir 248.83 USD. Seko līdzi reāllaika AMZNX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AMZNX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AMZNX

AMZNX Cenas informācija

Kas ir AMZNX

AMZNX Oficiālā tīmekļa vietne

AMZNX Tokenomika

AMZNX Cenas prognoze

AMZNX Vēsture

AMZNX iegādes rokasgrāmata

AMZNX uz bezseguma valūtu konvertētājs

AMZNX Tūlītējie darījumi

Amazon.com xStock logotips

Amazon.com xStock kurss(AMZNX)

1 AMZNX uz USD reāllaika cena:

$248.83
$248.83
-1.42%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:20:25 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 248
$ 248
24h zemākā
$ 255.07
$ 255.07
24h augstākā

$ 248
$ 248$ 248

$ 255.07
$ 255.07$ 255.07

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126

-0.34%

-1.42%

+8.67%

+8.67%

Amazon.com xStock (AMZNX) reāllaika cena ir $ 248.83. Pēdējo 24 stundu laikā AMZNX tika tirgots robežās no zemākās $ 248 līdz augstākajai $ 255.07, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AMZNX visu laiku augstākā cena ir $ 3,341.2964079602716, savukārt zemākā - $ 188.44399514803126.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AMZNX ir mainījies par -0.34% pēdējā stundā, par -1.42% pēdējo 24 stundu laikā un par +8.67% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Amazon.com xStock (AMZNX) tirgus informācija

No.1818

$ 1.94M
$ 1.94M

$ 56.36K
$ 56.36K

$ 3.86M
$ 3.86M

7.78K
7.78K

--
----

15,499.33876667
15,499.33876667

SOL

Pašreizējais Amazon.com xStock tirgus maksimums ir $ 1.94M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.36K. AMZNX apjoms apgrozībā ir 7.78K ar kopējo apjomu 15499.33876667. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.86M.

Amazon.com xStock (AMZNX) cenas vēsture USD

Seko Amazon.com xStock cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.5843-1.42%
30 dienas$ +28.57+12.97%
60 dienas$ +17.18+7.41%
90 dienas$ +27.98+12.66%
Amazon.com xStock Cenas izmaiņas šodien

Šodien AMZNX cena mainījās par $ -3.5843 (-1.42%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Amazon.com xStock 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +28.57 (+12.97%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Amazon.com xStock 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AMZNX piedzīvoja izmaiņas $ +17.18 (+7.41%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Amazon.com xStock 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +27.98 (+12.66%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Amazon.com xStock (AMZNX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Amazon.com xStock cenas vēstures lapu.

Kas ir Amazon.com xStock (AMZNX)?

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Amazon.com xStock ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AMZNX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Amazon.com xStock mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Amazon.com xStock pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Amazon.com xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Amazon.com xStock (AMZNX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Amazon.com xStock (AMZNX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Amazon.com xStock prognozes.

Apskati Amazon.com xStock cenas prognozi!

Amazon.com xStock (AMZNX) tokenomika

Amazon.com xStock (AMZNX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AMZNX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Amazon.com xStock (AMZNX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Amazon.com xStock? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Amazon.com xStock MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AMZNX uz vietējām valūtām

Amazon.com xStock resurss

Dziļākai izpratnei par Amazon.com xStock, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Amazon.com xStock vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Amazon.com xStock

Kāda ir Amazon.com xStock (AMZNX) vērtība šodien?
Reāllaika AMZNX cena USD ir 248.83 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AMZNX uz USD cena?
Pašreizējā AMZNX uz USD cena ir $ 248.83. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Amazon.com xStock tirgus maksimums?
AMZNX tirgus maksimums ir $ 1.94M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AMZNX apjoms apgrozībā?
AMZNX apjoms apgrozībā ir 7.78K USD.
Kāda bija AMZNX vēsturiski augstākā cena?
AMZNX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 3,341.2964079602716 USD apmērā.
Kāda bija AMZNX vēsturiski zemākā cena?
AMZNX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 188.44399514803126 USD.
Kāds ir AMZNX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AMZNX tirdzniecības apjoms ir $ 56.36K USD.
Vai AMZNX šogad kāps augstāk?
AMZNX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AMZNX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:20:25 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

AMZNX uz USD kalkulators

Summa

AMZNX
AMZNX
USD
USD

1 AMZNX = 248.83 USD

Tirgot AMZNX

AMZNX/USDT
$248.83
$248.83
-1.43%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

