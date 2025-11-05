BiržaDEX+
Reāllaika Amped Finance cena šodien ir 0.00588 USD. Seko līdzi reāllaika AMPED uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AMPED cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AMPED

AMPED Cenas informācija

Kas ir AMPED

AMPED Tehniskais dokuments

AMPED Oficiālā tīmekļa vietne

AMPED Tokenomika

AMPED Cenas prognoze

AMPED Vēsture

AMPED iegādes rokasgrāmata

AMPED uz bezseguma valūtu konvertētājs

AMPED Tūlītējie darījumi

Amped Finance logotips

Amped Finance kurss(AMPED)

1 AMPED uz USD reāllaika cena:

$0.00588
$0.00588$0.00588
-0.50%1D
USD
Amped Finance (AMPED) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:20:04 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588
24h zemākā
$ 0.00595
$ 0.00595$ 0.00595
24h augstākā

$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588

$ 0.00595
$ 0.00595$ 0.00595

--
----

--
----

0.00%

-0.50%

0.00%

0.00%

Amped Finance (AMPED) reāllaika cena ir $ 0.00588. Pēdējo 24 stundu laikā AMPED tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00588 līdz augstākajai $ 0.00595, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AMPED visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AMPED ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -0.50% pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Amped Finance (AMPED) tirgus informācija

--
----

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

$ 588.00K
$ 588.00K$ 588.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

Pašreizējais Amped Finance tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 6.64K. AMPED apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 588.00K.

Amped Finance (AMPED) cenas vēsture USD

Seko Amped Finance cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000295-0.50%
30 dienas$ -0.00068-10.37%
60 dienas$ -0.00116-16.48%
90 dienas$ -0.00758-56.32%
Amped Finance Cenas izmaiņas šodien

Šodien AMPED cena mainījās par $ -0.0000295 (-0.50%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Amped Finance 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00068 (-10.37%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Amped Finance 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AMPED piedzīvoja izmaiņas $ -0.00116 (-16.48%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Amped Finance 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00758 (-56.32%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Amped Finance (AMPED) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Amped Finance cenas vēstures lapu.

Kas ir Amped Finance (AMPED)?

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Amped Finance ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AMPED steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Amped Finance mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Amped Finance pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Amped Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Amped Finance (AMPED) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Amped Finance (AMPED) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Amped Finance prognozes.

Apskati Amped Finance cenas prognozi!

Amped Finance (AMPED) tokenomika

Amped Finance (AMPED) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AMPED tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Amped Finance (AMPED)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Amped Finance? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Amped Finance MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AMPED uz vietējām valūtām

Amped Finance resurss

Dziļākai izpratnei par Amped Finance, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Amped Finance vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Amped Finance

Kāda ir Amped Finance (AMPED) vērtība šodien?
Reāllaika AMPED cena USD ir 0.00588 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AMPED uz USD cena?
Pašreizējā AMPED uz USD cena ir $ 0.00588. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Amped Finance tirgus maksimums?
AMPED tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AMPED apjoms apgrozībā?
AMPED apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija AMPED vēsturiski augstākā cena?
AMPED sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija AMPED vēsturiski zemākā cena?
AMPED sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir AMPED tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AMPED tirdzniecības apjoms ir $ 6.64K USD.
Vai AMPED šogad kāps augstāk?
AMPED cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AMPED cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:20:04 (UTC+8)

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

