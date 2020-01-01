Amnis Finance (AMI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Amnis Finance (AMI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Amnis Finance (AMI) informācija

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://amnis.finance/
Tehniskais dokuments:
https://docs.amnis.finance/
Bloku pārlūks:
https://explorer.aptoslabs.com/fungible_asset/0xb36527754eb54d7ff55daf13bcb54b42b88ec484bd6f0e3b2e0d1db169de6451?network=mainnet

Amnis Finance (AMI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Amnis Finance (AMI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 51.75M
$ 51.75M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.14315
$ 0.14315
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.03606617548471026
$ 0.03606617548471026
Pašreizējā cena:
$ 0.05175
$ 0.05175

Amnis Finance (AMI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Amnis Finance (AMI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AMI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AMI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AMI tokenomiku, uzzini AMI tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AMI

Vēlies iekļaut Amnis Finance (AMI) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AMI iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Amnis Finance (AMI) cenas vēsture

AMI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AMI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AMI? Mūsu AMI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.