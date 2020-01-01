AME Chain (AME) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AME Chain (AME), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AME Chain (AME) informācija

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://amechain.io/
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.amechain.io/
Bloku pārlūks:
https://amescan.io

AME Chain (AME) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AME Chain (AME) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 350.60K
$ 350.60K$ 350.60K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 701.20K
$ 701.20K$ 701.20K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.16
$ 0.16$ 0.16
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000295861409807915
$ 0.000295861409807915$ 0.000295861409807915
Pašreizējā cena:
$ 0.0007012
$ 0.0007012$ 0.0007012

AME Chain (AME) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AME Chain (AME) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AME tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AME tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AME tokenomiku, uzzini AME tokena reāllaika cenu!

AME Chain (AME) cenas vēsture

AME cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AME cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AME? Mūsu AME cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

