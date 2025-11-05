BiržaDEX+
Reāllaika AMD cena šodien ir 252.77 USD. Seko līdzi reāllaika AMDON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AMDON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AMDON

AMDON Cenas informācija

Kas ir AMDON

AMDON Oficiālā tīmekļa vietne

AMDON Tokenomika

AMDON Cenas prognoze

AMDON Vēsture

AMDON iegādes rokasgrāmata

AMDON uz bezseguma valūtu konvertētājs

AMDON Tūlītējie darījumi

AMD logotips

AMD kurss(AMDON)

1 AMDON uz USD reāllaika cena:

-1.16%1D
USD
AMD (AMDON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:19:49 (UTC+8)

AMD (AMDON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+0.11%

-1.16%

-2.35%

-2.35%

AMD (AMDON) reāllaika cena ir $ 252.77. Pēdējo 24 stundu laikā AMDON tika tirgots robežās no zemākās $ 248.08 līdz augstākajai $ 260.7, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AMDON visu laiku augstākā cena ir $ 266.6556235433073, savukārt zemākā - $ 149.93556428664579.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AMDON ir mainījies par +0.11% pēdējā stundā, par -1.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AMD (AMDON) tirgus informācija

No.1757

ETH

Pašreizējais AMD tirgus maksimums ir $ 2.17M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.48K. AMDON apjoms apgrozībā ir 8.59K ar kopējo apjomu 8592.65900058. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.17M.

AMD (AMDON) cenas vēsture USD

Seko AMD cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -2.9656-1.16%
30 dienas$ +87.21+52.67%
60 dienas$ +152.77+152.77%
90 dienas$ +152.77+152.77%
AMD Cenas izmaiņas šodien

Šodien AMDON cena mainījās par $ -2.9656 (-1.16%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

AMD 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +87.21 (+52.67%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

AMD 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AMDON piedzīvoja izmaiņas $ +152.77 (+152.77%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

AMD 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +152.77 (+152.77%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu AMD (AMDON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati AMD cenas vēstures lapu.

Kas ir AMD (AMDON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AMD ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu AMD ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AMDON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par AMD mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu AMD pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

AMD cenas prognoze (USD)

Kāda būs AMD (AMDON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AMD (AMDON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AMD prognozes.

Apskati AMD cenas prognozi!

AMD (AMDON) tokenomika

AMD (AMDON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AMDON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties AMD (AMDON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties AMD? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties AMD MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AMDON uz vietējām valūtām

AMD resurss

Dziļākai izpratnei par AMD, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā AMD vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par AMD

Kāda ir AMD (AMDON) vērtība šodien?
Reāllaika AMDON cena USD ir 252.77 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AMDON uz USD cena?
Pašreizējā AMDON uz USD cena ir $ 252.77. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AMD tirgus maksimums?
AMDON tirgus maksimums ir $ 2.17M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AMDON apjoms apgrozībā?
AMDON apjoms apgrozībā ir 8.59K USD.
Kāda bija AMDON vēsturiski augstākā cena?
AMDON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 266.6556235433073 USD apmērā.
Kāda bija AMDON vēsturiski zemākā cena?
AMDON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 149.93556428664579 USD.
Kāds ir AMDON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AMDON tirdzniecības apjoms ir $ 55.48K USD.
Vai AMDON šogad kāps augstāk?
AMDON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AMDON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:19:49 (UTC+8)

AMD (AMDON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

