Alvara Protocol (ALVA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Alvara Protocol (ALVA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Alvara Protocol (ALVA) informācija

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://alvara.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2

Alvara Protocol (ALVA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Alvara Protocol (ALVA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.41M
$ 9.41M
Kopējais apjoms:
$ 198.92M
$ 198.92M
Apjoms apgrozībā:
$ 76.07M
$ 76.07M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 24.74M
$ 24.74M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.85
$ 2.85
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.04738546373708529
$ 0.04738546373708529
Pašreizējā cena:
$ 0.12368
$ 0.12368

Alvara Protocol (ALVA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Alvara Protocol (ALVA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ALVA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ALVA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ALVA tokenomiku, uzzini ALVA tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ALVA

Vēlies iekļaut Alvara Protocol (ALVA) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ALVA iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Alvara Protocol (ALVA) cenas vēsture

ALVA cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ALVA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ALVA? Mūsu ALVA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.