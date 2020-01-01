AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenomika

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AlpineF1TeamFanToken (ALPINE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) informācija

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 37.42M
$ 37.42M
$ 37.42M$ 37.42M
Kopējais apjoms:
$ 40.00M
$ 40.00M$ 40.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 18.72M
$ 18.72M$ 18.72M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 79.96M
$ 79.96M
$ 79.96M$ 79.96M
Visu laiku augstākā cena:
$ 5.886
$ 5.886
$ 5.886$ 5.886
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.5916579141562345
$ 0.5916579141562345$ 0.5916579141562345
Pašreizējā cena:
$ 1.9991
$ 1.9991$ 1.9991

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ALPINE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ALPINE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ALPINE tokenomiku, uzzini ALPINE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ALPINE

Vēlies iekļaut AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ALPINE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) cenas vēsture

ALPINE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ALPINE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ALPINE? Mūsu ALPINE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.