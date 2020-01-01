AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AIXCB by Virtuals (AIXCB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) informācija

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://aixcbcapital.com/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU

AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M
Kopējais apjoms:
$ 993.51M
$ 993.51M$ 993.51M
Apjoms apgrozībā:
$ 993.51M
$ 993.51M$ 993.51M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0635
$ 0.0635$ 0.0635
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000575701489026845
$ 0.000575701489026845$ 0.000575701489026845
Pašreizējā cena:
$ 0.002156
$ 0.002156$ 0.002156

AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AIXCB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AIXCB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AIXCB tokenomiku, uzzini AIXCB tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AIXCB

Vēlies iekļaut AIXCB by Virtuals (AIXCB) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AIXCB iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) cenas vēsture

AIXCB cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AIXCB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AIXCB? Mūsu AIXCB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.