AthenaX9 (AIX9) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AthenaX9 (AIX9), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AthenaX9 (AIX9) informācija

AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.athenax9.ai/
Tehniskais dokuments:
https://athena-x9.gitbook.io/athenax9
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0x8e306E02ec1EFFC4fDAd3f952fbEEebf3730ae19

AthenaX9 (AIX9) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AthenaX9 (AIX9) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 853.00K
$ 853.00K$ 853.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0136
$ 0.0136$ 0.0136
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000552136560158869
$ 0.000552136560158869$ 0.000552136560158869
Pašreizējā cena:
$ 0.000853
$ 0.000853$ 0.000853

AthenaX9 (AIX9) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AthenaX9 (AIX9) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AIX9 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AIX9 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AIX9 tokenomiku, uzzini AIX9 tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AIX9

Vēlies iekļaut AthenaX9 (AIX9) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AIX9 iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

AthenaX9 (AIX9) cenas vēsture

AIX9 cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AIX9 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AIX9? Mūsu AIX9 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

