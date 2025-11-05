BiržaDEX+
Reāllaika AITV cena šodien ir 0.087 USD. Seko līdzi reāllaika AITV uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AITV cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AITV

AITV Cenas informācija

Kas ir AITV

AITV Tehniskais dokuments

AITV Oficiālā tīmekļa vietne

AITV Tokenomika

AITV Cenas prognoze

AITV Vēsture

AITV iegādes rokasgrāmata

AITV uz bezseguma valūtu konvertētājs

AITV Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

AITV logotips

AITV kurss(AITV)

1 AITV uz USD reāllaika cena:

$0.087
$0.087$0.087
-0.68%1D
USD
AITV (AITV) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:33:06 (UTC+8)

AITV (AITV) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0832
$ 0.0832$ 0.0832
24h zemākā
$ 0.0959
$ 0.0959$ 0.0959
24h augstākā

$ 0.0832
$ 0.0832$ 0.0832

$ 0.0959
$ 0.0959$ 0.0959

--
----

--
----

0.00%

-0.67%

-9.47%

-9.47%

AITV (AITV) reāllaika cena ir $ 0.087. Pēdējo 24 stundu laikā AITV tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0832 līdz augstākajai $ 0.0959, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AITV visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AITV ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -0.67% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.47% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AITV (AITV) tirgus informācija

--
----

$ 12.55K
$ 12.55K$ 12.55K

$ 87.00M
$ 87.00M$ 87.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Pašreizējais AITV tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 12.55K. AITV apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 87.00M.

AITV (AITV) cenas vēsture USD

Seko AITV cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000596-0.67%
30 dienas$ +0.027+45.00%
60 dienas$ +0.027+45.00%
90 dienas$ +0.027+45.00%
AITV Cenas izmaiņas šodien

Šodien AITV cena mainījās par $ -0.000596 (-0.67%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

AITV 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.027 (+45.00%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

AITV 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AITV piedzīvoja izmaiņas $ +0.027 (+45.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

AITV 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.027 (+45.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu AITV (AITV) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati AITV cenas vēstures lapu.

Kas ir AITV (AITV)?

AITV is the world’s first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.

AITV ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu AITV ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AITV steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par AITV mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu AITV pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

AITV cenas prognoze (USD)

Kāda būs AITV (AITV) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AITV (AITV) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AITV prognozes.

Apskati AITV cenas prognozi!

AITV (AITV) tokenomika

AITV (AITV) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AITV tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties AITV (AITV)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties AITV? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties AITV MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AITV uz vietējām valūtām

AITV resurss

Dziļākai izpratnei par AITV, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā AITV vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par AITV

Kāda ir AITV (AITV) vērtība šodien?
Reāllaika AITV cena USD ir 0.087 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AITV uz USD cena?
Pašreizējā AITV uz USD cena ir $ 0.087. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AITV tirgus maksimums?
AITV tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AITV apjoms apgrozībā?
AITV apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija AITV vēsturiski augstākā cena?
AITV sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija AITV vēsturiski zemākā cena?
AITV sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir AITV tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AITV tirdzniecības apjoms ir $ 12.55K USD.
Vai AITV šogad kāps augstāk?
AITV cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AITV cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:33:06 (UTC+8)

AITV (AITV) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

AITV uz USD kalkulators

Summa

AITV
AITV
USD
USD

1 AITV = 0.087 USD

Tirgot AITV

AITV/USDT
$0.087
$0.087$0.087
-0.67%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

