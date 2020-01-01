Aimonica Brands (AIMONICA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Aimonica Brands (AIMONICA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Aimonica Brands (AIMONICA) informācija

Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/FVdo7CDJarhYoH6McyTFqx71EtzCPViinvdd1v86Qmy5

Aimonica Brands (AIMONICA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Aimonica Brands (AIMONICA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.37M
Kopējais apjoms:
$ 999.99M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.99M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.37M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000070549664769109
Pašreizējā cena:
$ 0.001372
Aimonica Brands (AIMONICA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Aimonica Brands (AIMONICA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AIMONICA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AIMONICA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AIMONICA tokenomiku, uzzini AIMONICA tokena reāllaika cenu!

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.