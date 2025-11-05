BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika AIHI cena šodien ir 0.0014 USD. Seko līdzi reāllaika AIHI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIHI cenas tendenci MEXC.Reāllaika AIHI cena šodien ir 0.0014 USD. Seko līdzi reāllaika AIHI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIHI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AIHI

AIHI Cenas informācija

Kas ir AIHI

AIHI Tehniskais dokuments

AIHI Oficiālā tīmekļa vietne

AIHI Tokenomika

AIHI Cenas prognoze

AIHI Vēsture

AIHI iegādes rokasgrāmata

AIHI uz bezseguma valūtu konvertētājs

AIHI Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

AIHI logotips

AIHI kurss(AIHI)

1 AIHI uz USD reāllaika cena:

$0.0014
$0.0014$0.0014
+40.00%1D
USD
AIHI (AIHI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:18:31 (UTC+8)

AIHI (AIHI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.001
$ 0.001$ 0.001
24h zemākā
$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014
24h augstākā

$ 0.001
$ 0.001$ 0.001

$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014

--
----

--
----

0.00%

+40.00%

-17.65%

-17.65%

AIHI (AIHI) reāllaika cena ir $ 0.0014. Pēdējo 24 stundu laikā AIHI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.001 līdz augstākajai $ 0.0014, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AIHI visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AIHI ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par +40.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.65% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AIHI (AIHI) tirgus informācija

--
----

$ 16.08K
$ 16.08K$ 16.08K

$ 613.20K
$ 613.20K$ 613.20K

--
----

438,000,000
438,000,000 438,000,000

AIHI

Pašreizējais AIHI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 16.08K. AIHI apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 438000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 613.20K.

AIHI (AIHI) cenas vēsture USD

Seko AIHI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0004+40.00%
30 dienas$ -0.1586-99.13%
60 dienas$ -0.5054-99.73%
90 dienas$ -0.4452-99.69%
AIHI Cenas izmaiņas šodien

Šodien AIHI cena mainījās par $ +0.0004 (+40.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

AIHI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.1586 (-99.13%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

AIHI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AIHI piedzīvoja izmaiņas $ -0.5054 (-99.73%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

AIHI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.4452 (-99.69%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu AIHI (AIHI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati AIHI cenas vēstures lapu.

Kas ir AIHI (AIHI)?

AIHI Network is an AI-powered Layer 2 for tokenizing real-world assets and scaling Web3 infrastructure.

AIHI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu AIHI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AIHI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par AIHI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu AIHI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

AIHI cenas prognoze (USD)

Kāda būs AIHI (AIHI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AIHI (AIHI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AIHI prognozes.

Apskati AIHI cenas prognozi!

AIHI (AIHI) tokenomika

AIHI (AIHI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AIHI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties AIHI (AIHI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties AIHI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties AIHI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AIHI uz vietējām valūtām

1 AIHI(AIHI) uz VND
36.841
1 AIHI(AIHI) uz AUD
A$0.002156
1 AIHI(AIHI) uz GBP
0.001064
1 AIHI(AIHI) uz EUR
0.001218
1 AIHI(AIHI) uz USD
$0.0014
1 AIHI(AIHI) uz MYR
RM0.005866
1 AIHI(AIHI) uz TRY
0.058926
1 AIHI(AIHI) uz JPY
¥0.2142
1 AIHI(AIHI) uz ARS
ARS$2.040808
1 AIHI(AIHI) uz RUB
0.113386
1 AIHI(AIHI) uz INR
0.124222
1 AIHI(AIHI) uz IDR
Rp23.333324
1 AIHI(AIHI) uz PHP
0.082096
1 AIHI(AIHI) uz EGP
￡E.0.066234
1 AIHI(AIHI) uz BRL
R$0.00756
1 AIHI(AIHI) uz CAD
C$0.001974
1 AIHI(AIHI) uz BDT
0.17066
1 AIHI(AIHI) uz NGN
2.011492
1 AIHI(AIHI) uz COP
$5.4054
1 AIHI(AIHI) uz ZAR
R.0.024556
1 AIHI(AIHI) uz UAH
0.058912
1 AIHI(AIHI) uz TZS
T.Sh.3.44827
1 AIHI(AIHI) uz VES
Bs0.3122
1 AIHI(AIHI) uz CLP
$1.3244
1 AIHI(AIHI) uz PKR
Rs0.395808
1 AIHI(AIHI) uz KZT
0.73374
1 AIHI(AIHI) uz THB
฿0.045654
1 AIHI(AIHI) uz TWD
NT$0.043288
1 AIHI(AIHI) uz AED
د.إ0.005138
1 AIHI(AIHI) uz CHF
Fr0.001134
1 AIHI(AIHI) uz HKD
HK$0.010878
1 AIHI(AIHI) uz AMD
֏0.53557
1 AIHI(AIHI) uz MAD
.د.م0.013034
1 AIHI(AIHI) uz MXN
$0.026124
1 AIHI(AIHI) uz SAR
ريال0.00525
1 AIHI(AIHI) uz ETB
Br0.214424
1 AIHI(AIHI) uz KES
KSh0.180936
1 AIHI(AIHI) uz JOD
د.أ0.0009926
1 AIHI(AIHI) uz PLN
0.005194
1 AIHI(AIHI) uz RON
лв0.006202
1 AIHI(AIHI) uz SEK
kr0.013426
1 AIHI(AIHI) uz BGN
лв0.00238
1 AIHI(AIHI) uz HUF
Ft0.473606
1 AIHI(AIHI) uz CZK
0.02975
1 AIHI(AIHI) uz KWD
د.ك0.0004298
1 AIHI(AIHI) uz ILS
0.004564
1 AIHI(AIHI) uz BOB
Bs0.009674
1 AIHI(AIHI) uz AZN
0.00238
1 AIHI(AIHI) uz TJS
SM0.012908
1 AIHI(AIHI) uz GEL
0.003808
1 AIHI(AIHI) uz AOA
Kz1.27736
1 AIHI(AIHI) uz BHD
.د.ب0.0005278
1 AIHI(AIHI) uz BMD
$0.0014
1 AIHI(AIHI) uz DKK
kr0.0091
1 AIHI(AIHI) uz HNL
L0.036848
1 AIHI(AIHI) uz MUR
0.06426
1 AIHI(AIHI) uz NAD
$0.02443
1 AIHI(AIHI) uz NOK
kr0.014308
1 AIHI(AIHI) uz NZD
$0.002478
1 AIHI(AIHI) uz PAB
B/.0.0014
1 AIHI(AIHI) uz PGK
K0.005894
1 AIHI(AIHI) uz QAR
ر.ق0.005096
1 AIHI(AIHI) uz RSD
дин.0.142954
1 AIHI(AIHI) uz UZS
soʻm16.666664
1 AIHI(AIHI) uz ALL
L0.117754
1 AIHI(AIHI) uz ANG
ƒ0.002506
1 AIHI(AIHI) uz AWG
ƒ0.002506
1 AIHI(AIHI) uz BBD
$0.0028
1 AIHI(AIHI) uz BAM
KM0.00238
1 AIHI(AIHI) uz BIF
Fr4.1286
1 AIHI(AIHI) uz BND
$0.00182
1 AIHI(AIHI) uz BSD
$0.0014
1 AIHI(AIHI) uz JMD
$0.224742
1 AIHI(AIHI) uz KHR
5.622484
1 AIHI(AIHI) uz KMF
Fr0.5964
1 AIHI(AIHI) uz LAK
30.434782
1 AIHI(AIHI) uz LKR
රු0.426692
1 AIHI(AIHI) uz MDL
L0.023716
1 AIHI(AIHI) uz MGA
Ar6.334832
1 AIHI(AIHI) uz MOP
P0.0112
1 AIHI(AIHI) uz MVR
0.02156
1 AIHI(AIHI) uz MWK
MK2.42634
1 AIHI(AIHI) uz MZN
MT0.08953
1 AIHI(AIHI) uz NPR
रु0.198604
1 AIHI(AIHI) uz PYG
9.9288
1 AIHI(AIHI) uz RWF
Fr2.0342
1 AIHI(AIHI) uz SBD
$0.011522
1 AIHI(AIHI) uz SCR
0.019838
1 AIHI(AIHI) uz SRD
$0.0539
1 AIHI(AIHI) uz SVC
$0.01225
1 AIHI(AIHI) uz SZL
L0.024444
1 AIHI(AIHI) uz TMT
m0.004914
1 AIHI(AIHI) uz TND
د.ت0.0041426
1 AIHI(AIHI) uz TTD
$0.009492
1 AIHI(AIHI) uz UGX
Sh4.8776
1 AIHI(AIHI) uz XAF
Fr0.7994
1 AIHI(AIHI) uz XCD
$0.00378
1 AIHI(AIHI) uz XOF
Fr0.7994
1 AIHI(AIHI) uz XPF
Fr0.1442
1 AIHI(AIHI) uz BWP
P0.0189
1 AIHI(AIHI) uz BZD
$0.002814
1 AIHI(AIHI) uz CVE
$0.134358
1 AIHI(AIHI) uz DJF
Fr0.2478
1 AIHI(AIHI) uz DOP
$0.090076
1 AIHI(AIHI) uz DZD
د.ج0.182854
1 AIHI(AIHI) uz FJD
$0.003192
1 AIHI(AIHI) uz GNF
Fr12.173
1 AIHI(AIHI) uz GTQ
Q0.010724
1 AIHI(AIHI) uz GYD
$0.29288
1 AIHI(AIHI) uz ISK
kr0.1778

AIHI resurss

Dziļākai izpratnei par AIHI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā AIHI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par AIHI

Kāda ir AIHI (AIHI) vērtība šodien?
Reāllaika AIHI cena USD ir 0.0014 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AIHI uz USD cena?
Pašreizējā AIHI uz USD cena ir $ 0.0014. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AIHI tirgus maksimums?
AIHI tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AIHI apjoms apgrozībā?
AIHI apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija AIHI vēsturiski augstākā cena?
AIHI sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija AIHI vēsturiski zemākā cena?
AIHI sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir AIHI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AIHI tirdzniecības apjoms ir $ 16.08K USD.
Vai AIHI šogad kāps augstāk?
AIHI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AIHI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:18:31 (UTC+8)

AIHI (AIHI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

AIHI uz USD kalkulators

Summa

AIHI
AIHI
USD
USD

1 AIHI = 0.0014 USD

Tirgot AIHI

AIHI/USDT
$0.0014
$0.0014$0.0014
+40.00%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,000.00
$100,000.00$100,000.00

-3.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,157.71
$3,157.71$3,157.71

-9.96%

Solana logotips

Solana

SOL

$149.89
$149.89$149.89

-7.17%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1140
$2.1140$2.1140

-7.36%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,000.00
$100,000.00$100,000.00

-3.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,157.71
$3,157.71$3,157.71

-9.96%

Solana logotips

Solana

SOL

$149.89
$149.89$149.89

-7.17%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1140
$2.1140$2.1140

-7.36%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15248
$0.15248$0.15248

-6.98%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4440
$1.4440$1.4440

+862.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12480
$0.12480$0.12480

+713.55%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000318
$0.0000000000000000000000000318$0.0000000000000000000000000318

+360.86%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000253
$0.000000000253$0.000000000253

+194.18%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000731
$0.0000731$0.0000731

+78.29%