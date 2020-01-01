AIDOGE (AIDOGE) tokenomika

AIDOGE (AIDOGE) informācija

AIDOGE ir deflācijas monēta. To izmantos AIDOGE ekosistēmas lietojumprogrammas. Kopējais apgrozījums ir 210,000,000,000,000,000 žetonu. AIDOGE pieder visiem Arbitrum kopienas dalībniekiem, un tas ir arī nepieciešamais atslēgas elements, lai atklātu AIDOGE nākotnes sadaļas.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://arbdoge.ai/
Tehniskais dokuments:
https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge
Bloku pārlūks:
https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b

AIDOGE (AIDOGE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AIDOGE (AIDOGE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 17.69M
Kopējais apjoms:
$ 191,609.76T
Apjoms apgrozībā:
$ 174,455.90T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 19.43M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00000000115
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000000001867404
Pašreizējā cena:
$ 0.00000000010139
AIDOGE (AIDOGE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AIDOGE (AIDOGE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AIDOGE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AIDOGE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AIDOGE tokenomiku, uzzini AIDOGE tokena reāllaika cenu!

AIDOGE (AIDOGE) cenas vēsture

AIDOGE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AIDOGE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AIDOGE? Mūsu AIDOGE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.