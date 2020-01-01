AICODE (AICODE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AICODE (AICODE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AICODE (AICODE) informācija

AICODE is the only code that drives the operation of the ArbCity. Code is to AI what oil is to industry. AICODE will be applied to all aspects of AICode AI: NFT acquisition, application’s value and revenue distribution in AIFI, governance, etc.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://arbdoge.ai/
Bloku pārlūks:
https://arbiscan.io/token/0x7C8a1A80FDd00C9Cccd6EbD573E9EcB49BFa2a59

AICODE (AICODE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AICODE (AICODE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 147.17K
$ 147.17K$ 147.17K
Visu laiku augstākā cena:
$ 172.95
$ 172.95$ 172.95
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.12697583044226263
$ 0.12697583044226263$ 0.12697583044226263
Pašreizējā cena:
$ 0.1435
$ 0.1435$ 0.1435

AICODE (AICODE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AICODE (AICODE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AICODE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AICODE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AICODE tokenomiku, uzzini AICODE tokena reāllaika cenu!

