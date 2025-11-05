BiržaDEX+
Reāllaika Cherry AI cena šodien ir 0.000693 USD. Seko līdzi reāllaika AIBOT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIBOT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Cherry AI cena šodien ir 0.000693 USD. Seko līdzi reāllaika AIBOT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIBOT cenas tendenci MEXC.

Cherry AI logotips

Cherry AI kurss(AIBOT)

1 AIBOT uz USD reāllaika cena:

$0.000693
-6.91%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:18:07 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0006625
24h zemākā
$ 0.0008429
24h augstākā

$ 0.0006625
$ 0.0008429
$ 0.07284724455622164
$ 0.000750201296946696
-0.16%

-6.90%

-45.61%

-45.61%

Cherry AI (AIBOT) reāllaika cena ir $ 0.000693. Pēdējo 24 stundu laikā AIBOT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0006625 līdz augstākajai $ 0.0008429, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AIBOT visu laiku augstākā cena ir $ 0.07284724455622164, savukārt zemākā - $ 0.000750201296946696.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AIBOT ir mainījies par -0.16% pēdējā stundā, par -6.90% pēdējo 24 stundu laikā un par -45.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cherry AI (AIBOT) tirgus informācija

No.2347

$ 153.50K
$ 63.80K
$ 693.00K
221.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.15%

BSC

Pašreizējais Cherry AI tirgus maksimums ir $ 153.50K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 63.80K. AIBOT apjoms apgrozībā ir 221.50M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 693.00K.

Cherry AI (AIBOT) cenas vēsture USD

Seko Cherry AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000051441-6.90%
30 dienas$ -0.000629-47.58%
60 dienas$ -0.003519-83.55%
90 dienas$ -0.019307-96.54%
Cherry AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien AIBOT cena mainījās par $ -0.000051441 (-6.90%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Cherry AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000629 (-47.58%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Cherry AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AIBOT piedzīvoja izmaiņas $ -0.003519 (-83.55%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Cherry AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.019307 (-96.54%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Cherry AI (AIBOT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Cherry AI cenas vēstures lapu.

Kas ir Cherry AI (AIBOT)?

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Cherry AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AIBOT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Cherry AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Cherry AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Cherry AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cherry AI (AIBOT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cherry AI (AIBOT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cherry AI prognozes.

Apskati Cherry AI cenas prognozi!

Cherry AI (AIBOT) tokenomika

Cherry AI (AIBOT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AIBOT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Cherry AI (AIBOT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Cherry AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Cherry AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AIBOT uz vietējām valūtām

Cherry AI resurss

Dziļākai izpratnei par Cherry AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Cherry AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Cherry AI

Kāda ir Cherry AI (AIBOT) vērtība šodien?
Reāllaika AIBOT cena USD ir 0.000693 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AIBOT uz USD cena?
Pašreizējā AIBOT uz USD cena ir $ 0.000693. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cherry AI tirgus maksimums?
AIBOT tirgus maksimums ir $ 153.50K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AIBOT apjoms apgrozībā?
AIBOT apjoms apgrozībā ir 221.50M USD.
Kāda bija AIBOT vēsturiski augstākā cena?
AIBOT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.07284724455622164 USD apmērā.
Kāda bija AIBOT vēsturiski zemākā cena?
AIBOT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000750201296946696 USD.
Kāds ir AIBOT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AIBOT tirdzniecības apjoms ir $ 63.80K USD.
Vai AIBOT šogad kāps augstāk?
AIBOT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AIBOT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

