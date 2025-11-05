BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika AI3 cena šodien ir 0.03 USD. Seko līdzi reāllaika AI3 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AI3 cenas tendenci MEXC.Reāllaika AI3 cena šodien ir 0.03 USD. Seko līdzi reāllaika AI3 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AI3 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AI3

AI3 Cenas informācija

Kas ir AI3

AI3 Tehniskais dokuments

AI3 Oficiālā tīmekļa vietne

AI3 Tokenomika

AI3 Cenas prognoze

AI3 Vēsture

AI3 iegādes rokasgrāmata

AI3 uz bezseguma valūtu konvertētājs

AI3 Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

AI3 logotips

AI3 kurss(AI3)

1 AI3 uz USD reāllaika cena:

$0.03
$0.03$0.03
0.00%1D
USD
AI3 (AI3) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:18:00 (UTC+8)

AI3 (AI3) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
24h zemākā
$ 0.03068
$ 0.03068$ 0.03068
24h augstākā

$ 0.03
$ 0.03$ 0.03

$ 0.03068
$ 0.03068$ 0.03068

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-7.84%

-7.84%

AI3 (AI3) reāllaika cena ir $ 0.03. Pēdējo 24 stundu laikā AI3 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03 līdz augstākajai $ 0.03068, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AI3 visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AI3 ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.84% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AI3 (AI3) tirgus informācija

--
----

$ 13.60K
$ 13.60K$ 13.60K

$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AI3

Pašreizējais AI3 tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 13.60K. AI3 apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 30.00M.

AI3 (AI3) cenas vēsture USD

Seko AI3 cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ -0.00574-16.07%
60 dienas$ -0.02322-43.64%
90 dienas$ -0.045-60.00%
AI3 Cenas izmaiņas šodien

Šodien AI3 cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

AI3 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00574 (-16.07%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

AI3 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AI3 piedzīvoja izmaiņas $ -0.02322 (-43.64%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

AI3 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.045 (-60.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu AI3 (AI3) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati AI3 cenas vēstures lapu.

Kas ir AI3 (AI3)?

The Autonomys Network—the foundation layer for AI3.0—is a hyper-scalable decentralized AI (deAI) infrastructure stack encompassing high-throughput permanent distributed storage, data availability and access, and modular execution. Our deAI ecosystem provides all the essential components to build and deploy secure super dApps (AI-powered dApps) and on-chain agents, equipping them with advanced AI capabilities for dynamic and autonomous functionality.

AI3 ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu AI3 ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AI3 steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par AI3 mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu AI3 pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

AI3 cenas prognoze (USD)

Kāda būs AI3 (AI3) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AI3 (AI3) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AI3 prognozes.

Apskati AI3 cenas prognozi!

AI3 (AI3) tokenomika

AI3 (AI3) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AI3 tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties AI3 (AI3)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties AI3? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties AI3 MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AI3 uz vietējām valūtām

1 AI3(AI3) uz VND
789.45
1 AI3(AI3) uz AUD
A$0.0462
1 AI3(AI3) uz GBP
0.0228
1 AI3(AI3) uz EUR
0.0261
1 AI3(AI3) uz USD
$0.03
1 AI3(AI3) uz MYR
RM0.1257
1 AI3(AI3) uz TRY
1.2627
1 AI3(AI3) uz JPY
¥4.59
1 AI3(AI3) uz ARS
ARS$43.7316
1 AI3(AI3) uz RUB
2.4297
1 AI3(AI3) uz INR
2.6619
1 AI3(AI3) uz IDR
Rp499.9998
1 AI3(AI3) uz PHP
1.7592
1 AI3(AI3) uz EGP
￡E.1.4193
1 AI3(AI3) uz BRL
R$0.162
1 AI3(AI3) uz CAD
C$0.0423
1 AI3(AI3) uz BDT
3.657
1 AI3(AI3) uz NGN
43.1034
1 AI3(AI3) uz COP
$115.83
1 AI3(AI3) uz ZAR
R.0.5262
1 AI3(AI3) uz UAH
1.2624
1 AI3(AI3) uz TZS
T.Sh.73.8915
1 AI3(AI3) uz VES
Bs6.69
1 AI3(AI3) uz CLP
$28.38
1 AI3(AI3) uz PKR
Rs8.4816
1 AI3(AI3) uz KZT
15.723
1 AI3(AI3) uz THB
฿0.9783
1 AI3(AI3) uz TWD
NT$0.9276
1 AI3(AI3) uz AED
د.إ0.1101
1 AI3(AI3) uz CHF
Fr0.0243
1 AI3(AI3) uz HKD
HK$0.2331
1 AI3(AI3) uz AMD
֏11.4765
1 AI3(AI3) uz MAD
.د.م0.2793
1 AI3(AI3) uz MXN
$0.5598
1 AI3(AI3) uz SAR
ريال0.1125
1 AI3(AI3) uz ETB
Br4.5948
1 AI3(AI3) uz KES
KSh3.8772
1 AI3(AI3) uz JOD
د.أ0.02127
1 AI3(AI3) uz PLN
0.1113
1 AI3(AI3) uz RON
лв0.1329
1 AI3(AI3) uz SEK
kr0.2877
1 AI3(AI3) uz BGN
лв0.051
1 AI3(AI3) uz HUF
Ft10.1487
1 AI3(AI3) uz CZK
0.6375
1 AI3(AI3) uz KWD
د.ك0.00921
1 AI3(AI3) uz ILS
0.0978
1 AI3(AI3) uz BOB
Bs0.2073
1 AI3(AI3) uz AZN
0.051
1 AI3(AI3) uz TJS
SM0.2766
1 AI3(AI3) uz GEL
0.0816
1 AI3(AI3) uz AOA
Kz27.372
1 AI3(AI3) uz BHD
.د.ب0.01131
1 AI3(AI3) uz BMD
$0.03
1 AI3(AI3) uz DKK
kr0.195
1 AI3(AI3) uz HNL
L0.7896
1 AI3(AI3) uz MUR
1.377
1 AI3(AI3) uz NAD
$0.5235
1 AI3(AI3) uz NOK
kr0.3066
1 AI3(AI3) uz NZD
$0.0531
1 AI3(AI3) uz PAB
B/.0.03
1 AI3(AI3) uz PGK
K0.1263
1 AI3(AI3) uz QAR
ر.ق0.1092
1 AI3(AI3) uz RSD
дин.3.0633
1 AI3(AI3) uz UZS
soʻm357.1428
1 AI3(AI3) uz ALL
L2.5233
1 AI3(AI3) uz ANG
ƒ0.0537
1 AI3(AI3) uz AWG
ƒ0.0537
1 AI3(AI3) uz BBD
$0.06
1 AI3(AI3) uz BAM
KM0.051
1 AI3(AI3) uz BIF
Fr88.47
1 AI3(AI3) uz BND
$0.039
1 AI3(AI3) uz BSD
$0.03
1 AI3(AI3) uz JMD
$4.8159
1 AI3(AI3) uz KHR
120.4818
1 AI3(AI3) uz KMF
Fr12.78
1 AI3(AI3) uz LAK
652.1739
1 AI3(AI3) uz LKR
රු9.1434
1 AI3(AI3) uz MDL
L0.5082
1 AI3(AI3) uz MGA
Ar135.7464
1 AI3(AI3) uz MOP
P0.24
1 AI3(AI3) uz MVR
0.462
1 AI3(AI3) uz MWK
MK51.993
1 AI3(AI3) uz MZN
MT1.9185
1 AI3(AI3) uz NPR
रु4.2558
1 AI3(AI3) uz PYG
212.76
1 AI3(AI3) uz RWF
Fr43.59
1 AI3(AI3) uz SBD
$0.2469
1 AI3(AI3) uz SCR
0.4251
1 AI3(AI3) uz SRD
$1.155
1 AI3(AI3) uz SVC
$0.2625
1 AI3(AI3) uz SZL
L0.5238
1 AI3(AI3) uz TMT
m0.1053
1 AI3(AI3) uz TND
د.ت0.08877
1 AI3(AI3) uz TTD
$0.2034
1 AI3(AI3) uz UGX
Sh104.52
1 AI3(AI3) uz XAF
Fr17.13
1 AI3(AI3) uz XCD
$0.081
1 AI3(AI3) uz XOF
Fr17.13
1 AI3(AI3) uz XPF
Fr3.09
1 AI3(AI3) uz BWP
P0.405
1 AI3(AI3) uz BZD
$0.0603
1 AI3(AI3) uz CVE
$2.8791
1 AI3(AI3) uz DJF
Fr5.31
1 AI3(AI3) uz DOP
$1.9302
1 AI3(AI3) uz DZD
د.ج3.9183
1 AI3(AI3) uz FJD
$0.0684
1 AI3(AI3) uz GNF
Fr260.85
1 AI3(AI3) uz GTQ
Q0.2298
1 AI3(AI3) uz GYD
$6.276
1 AI3(AI3) uz ISK
kr3.81

AI3 resurss

Dziļākai izpratnei par AI3, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā AI3 vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par AI3

Kāda ir AI3 (AI3) vērtība šodien?
Reāllaika AI3 cena USD ir 0.03 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AI3 uz USD cena?
Pašreizējā AI3 uz USD cena ir $ 0.03. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AI3 tirgus maksimums?
AI3 tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AI3 apjoms apgrozībā?
AI3 apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija AI3 vēsturiski augstākā cena?
AI3 sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija AI3 vēsturiski zemākā cena?
AI3 sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir AI3 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AI3 tirdzniecības apjoms ir $ 13.60K USD.
Vai AI3 šogad kāps augstāk?
AI3 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AI3 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:18:00 (UTC+8)

AI3 (AI3) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

AI3 uz USD kalkulators

Summa

AI3
AI3
USD
USD

1 AI3 = 0.03 USD

Tirgot AI3

AI3/USDT
$0.03
$0.03$0.03
0.00%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,057.09
$100,057.09$100,057.09

-3.02%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,165.77
$3,165.77$3,165.77

-9.73%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.57
$150.57$150.57

-6.75%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1205
$2.1205$2.1205

-7.08%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,057.09
$100,057.09$100,057.09

-3.02%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,165.77
$3,165.77$3,165.77

-9.73%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.57
$150.57$150.57

-6.75%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1205
$2.1205$2.1205

-7.08%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15328
$0.15328$0.15328

-6.49%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4644
$1.4644$1.4644

+876.26%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12308
$0.12308$0.12308

+702.34%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000339
$0.0000000000000000000000000339$0.0000000000000000000000000339

+391.30%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000253
$0.000000000253$0.000000000253

+194.18%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000731
$0.0000731$0.0000731

+78.29%