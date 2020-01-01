Agoras (AGRS) tokenomika

Agoras (AGRS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Agoras (AGRS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Agoras (AGRS) informācija

Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://tau.net/
Tehniskais dokuments:
https://tau.net/whitepaper_community_draft.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x738865301a9b7dd80dc3666dd48cf034ec42bdda

Agoras (AGRS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Agoras (AGRS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 18.60M
Kopējais apjoms:
$ 42.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 29.86M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 26.17M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.02
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.05397609993815422
Pašreizējā cena:
$ 0.623
Agoras (AGRS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Agoras (AGRS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AGRS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AGRS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AGRS tokenomiku, uzzini AGRS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AGRS

Vēlies iekļaut Agoras (AGRS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AGRS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Agoras (AGRS) cenas vēsture

AGRS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AGRS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AGRS? Mūsu AGRS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.