Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Agro Global Token V2 (AGRO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Agro Global Token V2 (AGRO) informācija

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://agroglobal.network
Tehniskais dokuments:
http://agroglobal.network/images/agro.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c

Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 95.00B
$ 95.00B$ 95.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 14.44M
$ 14.44M$ 14.44M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00085
$ 0.00085$ 0.00085
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000118143063261035
$ 0.000118143063261035$ 0.000118143063261035
Pašreizējā cena:
$ 0.000152
$ 0.000152$ 0.000152

Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AGRO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AGRO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AGRO tokenomiku, uzzini AGRO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AGRO

Vēlies iekļaut Agro Global Token V2 (AGRO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AGRO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Agro Global Token V2 (AGRO) cenas vēsture

AGRO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AGRO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AGRO? Mūsu AGRO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.