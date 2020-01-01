AgriDex (AGRI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AgriDex (AGRI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

AgriDex (AGRI) informācija

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

Oficiālā tīmekļa vietne:
www.agridex.com
Tehniskais dokuments:
https://drive.google.com/file/d/1yuo1lPssoiisbtmNprYxKl6arq3hqvdM/view
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/AGRidUXLeDij9CJprkZx7WBXtTQC67jtfiwz293mVrJ

AgriDex (AGRI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AgriDex (AGRI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.52M
Kopējais apjoms:
$ 1000.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 284.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 12.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.17801
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01141443418462959
Pašreizējā cena:
$ 0.0124
AgriDex (AGRI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AgriDex (AGRI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AGRI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AGRI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AGRI tokenomiku, uzzini AGRI tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AGRI

Vēlies iekļaut AgriDex (AGRI) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AGRI iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

AgriDex (AGRI) cenas vēsture

AGRI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AGRI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AGRI? Mūsu AGRI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.