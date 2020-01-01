Adventure Gold (AGLD) tokenomika

Adventure Gold (AGLD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Adventure Gold (AGLD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Adventure Gold (AGLD) informācija

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://adventurelayer.xyz
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.adventurelayer.xyz
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20

Adventure Gold (AGLD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Adventure Gold (AGLD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 51.43M
$ 51.43M$ 51.43M
Kopējais apjoms:
$ 92.81M
$ 92.81M$ 92.81M
Apjoms apgrozībā:
$ 77.31M
$ 77.31M$ 77.31M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 63.87M
$ 63.87M$ 63.87M
Visu laiku augstākā cena:
$ 8.2
$ 8.2$ 8.2
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.20848210063010023
$ 0.20848210063010023$ 0.20848210063010023
Pašreizējā cena:
$ 0.6653
$ 0.6653$ 0.6653

Adventure Gold (AGLD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Adventure Gold (AGLD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AGLD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AGLD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AGLD tokenomiku, uzzini AGLD tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AGLD

Vēlies iekļaut Adventure Gold (AGLD) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AGLD iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Adventure Gold (AGLD) cenas vēsture

AGLD cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AGLD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AGLD? Mūsu AGLD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.