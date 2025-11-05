BiržaDEX+
Reāllaika AGI Alpha cena šodien ir 0.0056984 USD. Seko līdzi reāllaika AGIALPHA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AGIALPHA cenas tendenci MEXC.

AGI Alpha logotips

AGI Alpha kurss(AGIALPHA)

1 AGIALPHA uz USD reāllaika cena:

$0.0056984
$0.0056984$0.0056984
0.00%1D
USD
AGI Alpha (AGIALPHA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:53 (UTC+8)

AGI Alpha (AGIALPHA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0056632
$ 0.0056632$ 0.0056632
24h zemākā
$ 0.0065422
$ 0.0065422$ 0.0065422
24h augstākā

$ 0.0056632
$ 0.0056632$ 0.0056632

$ 0.0065422
$ 0.0065422$ 0.0065422

$ 0.049960137859604584
$ 0.049960137859604584$ 0.049960137859604584

$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268$ 0.000577276480339268

0.00%

0.00%

-23.52%

-23.52%

AGI Alpha (AGIALPHA) reāllaika cena ir $ 0.0056984. Pēdējo 24 stundu laikā AGIALPHA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0056632 līdz augstākajai $ 0.0065422, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AGIALPHA visu laiku augstākā cena ir $ 0.049960137859604584, savukārt zemākā - $ 0.000577276480339268.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AGIALPHA ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.52% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AGI Alpha (AGIALPHA) tirgus informācija

No.1333

$ 5.70M
$ 5.70M$ 5.70M

$ 85.00
$ 85.00$ 85.00

$ 5.70M
$ 5.70M$ 5.70M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,903.81
999,996,903.81 999,996,903.81

SOL

Pašreizējais AGI Alpha tirgus maksimums ir $ 5.70M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 85.00. AGIALPHA apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999996903.81. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.70M.

AGI Alpha (AGIALPHA) cenas vēsture USD

Seko AGI Alpha cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ -0.0004616-7.50%
60 dienas$ -0.0226016-79.87%
90 dienas$ -0.0093016-62.02%
AGI Alpha Cenas izmaiņas šodien

Šodien AGIALPHA cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

AGI Alpha 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0004616 (-7.50%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

AGI Alpha 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AGIALPHA piedzīvoja izmaiņas $ -0.0226016 (-79.87%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

AGI Alpha 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0093016 (-62.02%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu AGI Alpha (AGIALPHA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati AGI Alpha cenas vēstures lapu.

Kas ir AGI Alpha (AGIALPHA)?

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu AGI Alpha ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AGIALPHA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par AGI Alpha mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu AGI Alpha pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

AGI Alpha cenas prognoze (USD)

Kāda būs AGI Alpha (AGIALPHA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AGI Alpha (AGIALPHA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AGI Alpha prognozes.

Apskati AGI Alpha cenas prognozi!

AGI Alpha (AGIALPHA) tokenomika

AGI Alpha (AGIALPHA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AGIALPHA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties AGI Alpha (AGIALPHA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties AGI Alpha? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties AGI Alpha MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AGIALPHA uz vietējām valūtām

AGI Alpha resurss

Dziļākai izpratnei par AGI Alpha, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā AGI Alpha vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par AGI Alpha

Kāda ir AGI Alpha (AGIALPHA) vērtība šodien?
Reāllaika AGIALPHA cena USD ir 0.0056984 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AGIALPHA uz USD cena?
Pašreizējā AGIALPHA uz USD cena ir $ 0.0056984. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AGI Alpha tirgus maksimums?
AGIALPHA tirgus maksimums ir $ 5.70M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AGIALPHA apjoms apgrozībā?
AGIALPHA apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija AGIALPHA vēsturiski augstākā cena?
AGIALPHA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.049960137859604584 USD apmērā.
Kāda bija AGIALPHA vēsturiski zemākā cena?
AGIALPHA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000577276480339268 USD.
Kāds ir AGIALPHA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AGIALPHA tirdzniecības apjoms ir $ 85.00 USD.
Vai AGIALPHA šogad kāps augstāk?
AGIALPHA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AGIALPHA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:53 (UTC+8)

AGI Alpha (AGIALPHA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

AGIALPHA uz USD kalkulators

Summa

AGIALPHA
AGIALPHA
USD
USD

1 AGIALPHA = 0.0056984 USD

Tirgot AGIALPHA

AGIALPHA/USDT
$0.0056984
$0.0056984$0.0056984
0.00%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

