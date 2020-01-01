Arsenal Fan Token (AFC) tokenomika

Arsenal Fan Token (AFC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Arsenal Fan Token (AFC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Arsenal Fan Token (AFC) informācija

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know
Bloku pārlūks:
https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b

Arsenal Fan Token (AFC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Arsenal Fan Token (AFC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M
Kopējais apjoms:
$ 40.00M
$ 40.00M$ 40.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 9.42M
$ 9.42M$ 9.42M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 15.86M
$ 15.86M$ 15.86M
Visu laiku augstākā cena:
$ 5.95
$ 5.95$ 5.95
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.3127281881382334
$ 0.3127281881382334$ 0.3127281881382334
Pašreizējā cena:
$ 0.3966
$ 0.3966$ 0.3966

Arsenal Fan Token (AFC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Arsenal Fan Token (AFC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AFC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AFC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AFC tokenomiku, uzzini AFC tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AFC

Vēlies iekļaut Arsenal Fan Token (AFC) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AFC iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Arsenal Fan Token (AFC) cenas vēsture

AFC cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AFC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AFC? Mūsu AFC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.