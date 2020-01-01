AEROBUD (AEROBUD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AEROBUD (AEROBUD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

AEROBUD (AEROBUD) informācija

AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://aerobud.org/
Tehniskais dokuments:
https://docs.aerobud.org/
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d

AEROBUD (AEROBUD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AEROBUD (AEROBUD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Visu laiku augstākā cena:
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
AEROBUD (AEROBUD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AEROBUD (AEROBUD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AEROBUD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AEROBUD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AEROBUD tokenomiku, uzzini AEROBUD tokena reāllaika cenu!

AEROBUD (AEROBUD) cenas vēsture

AEROBUD cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AEROBUD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AEROBUD? Mūsu AEROBUD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.