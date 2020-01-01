Aerodrome Finance (AERO) tokenomika

Aerodrome Finance (AERO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Aerodrome Finance (AERO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Aerodrome Finance (AERO) informācija

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://aerodrome.finance/
Tehniskais dokuments:
https://aerodrome.finance/docs
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631

Aerodrome Finance (AERO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Aerodrome Finance (AERO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.06B
$ 1.06B$ 1.06B
Kopējais apjoms:
$ 1.74B
$ 1.74B$ 1.74B
Apjoms apgrozībā:
$ 898.02M
$ 898.02M$ 898.02M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.06B
$ 2.06B$ 2.06B
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.251
$ 2.251$ 2.251
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00642369156521956
$ 0.00642369156521956$ 0.00642369156521956
Pašreizējā cena:
$ 1.1793
$ 1.1793$ 1.1793

Aerodrome Finance (AERO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Aerodrome Finance (AERO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AERO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AERO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AERO tokenomiku, uzzini AERO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AERO

Vēlies iekļaut Aerodrome Finance (AERO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AERO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Aerodrome Finance (AERO) cenas vēsture

AERO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AERO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AERO? Mūsu AERO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.