BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika AdEx cena šodien ir 0.1198 USD. Seko līdzi reāllaika ADX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ADX cenas tendenci MEXC.Reāllaika AdEx cena šodien ir 0.1198 USD. Seko līdzi reāllaika ADX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ADX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ADX

ADX Cenas informācija

Kas ir ADX

ADX Tehniskais dokuments

ADX Oficiālā tīmekļa vietne

ADX Tokenomika

ADX Cenas prognoze

ADX Vēsture

ADX iegādes rokasgrāmata

ADX uz bezseguma valūtu konvertētājs

ADX Tūlītējie darījumi

ADX USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

AdEx logotips

AdEx kurss(ADX)

1 ADX uz USD reāllaika cena:

$0.1207
$0.1207$0.1207
-5.48%1D
USD
AdEx (ADX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:45 (UTC+8)

AdEx (ADX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.1198
$ 0.1198$ 0.1198
24h zemākā
$ 0.1315
$ 0.1315$ 0.1315
24h augstākā

$ 0.1198
$ 0.1198$ 0.1198

$ 0.1315
$ 0.1315$ 0.1315

$ 3.708280086517334
$ 3.708280086517334$ 3.708280086517334

$ 0.034879632974
$ 0.034879632974$ 0.034879632974

-2.13%

-5.48%

-0.59%

-0.59%

AdEx (ADX) reāllaika cena ir $ 0.1198. Pēdējo 24 stundu laikā ADX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1198 līdz augstākajai $ 0.1315, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ADX visu laiku augstākā cena ir $ 3.708280086517334, savukārt zemākā - $ 0.034879632974.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ADX ir mainījies par -2.13% pēdējā stundā, par -5.48% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.59% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AdEx (ADX) tirgus informācija

No.835

$ 17.72M
$ 17.72M$ 17.72M

$ 9.45K
$ 9.45K$ 9.45K

$ 17.97M
$ 17.97M$ 17.97M

147.90M
147.90M 147.90M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

98.60%

ETH

Pašreizējais AdEx tirgus maksimums ir $ 17.72M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 9.45K. ADX apjoms apgrozībā ir 147.90M ar kopējo apjomu 150000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 17.97M.

AdEx (ADX) cenas vēsture USD

Seko AdEx cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.006998-5.48%
30 dienas$ +0.0122+11.33%
60 dienas$ -0.0032-2.61%
90 dienas$ -0.0051-4.09%
AdEx Cenas izmaiņas šodien

Šodien ADX cena mainījās par $ -0.006998 (-5.48%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

AdEx 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.0122 (+11.33%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

AdEx 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ADX piedzīvoja izmaiņas $ -0.0032 (-2.61%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

AdEx 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0051 (-4.09%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu AdEx (ADX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati AdEx cenas vēstures lapu.

Kas ir AdEx (ADX)?

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

AdEx ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu AdEx ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ADX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par AdEx mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu AdEx pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

AdEx cenas prognoze (USD)

Kāda būs AdEx (ADX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AdEx (ADX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AdEx prognozes.

Apskati AdEx cenas prognozi!

AdEx (ADX) tokenomika

AdEx (ADX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ADX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties AdEx (ADX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties AdEx? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties AdEx MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ADX uz vietējām valūtām

1 AdEx(ADX) uz VND
3,152.537
1 AdEx(ADX) uz AUD
A$0.184492
1 AdEx(ADX) uz GBP
0.091048
1 AdEx(ADX) uz EUR
0.104226
1 AdEx(ADX) uz USD
$0.1198
1 AdEx(ADX) uz MYR
RM0.501962
1 AdEx(ADX) uz TRY
5.042382
1 AdEx(ADX) uz JPY
¥18.3294
1 AdEx(ADX) uz ARS
ARS$174.634856
1 AdEx(ADX) uz RUB
9.702602
1 AdEx(ADX) uz INR
10.629854
1 AdEx(ADX) uz IDR
Rp1,996.665868
1 AdEx(ADX) uz PHP
7.025072
1 AdEx(ADX) uz EGP
￡E.5.667738
1 AdEx(ADX) uz BRL
R$0.64692
1 AdEx(ADX) uz CAD
C$0.168918
1 AdEx(ADX) uz BDT
14.60362
1 AdEx(ADX) uz NGN
172.126244
1 AdEx(ADX) uz COP
$462.5478
1 AdEx(ADX) uz ZAR
R.2.101292
1 AdEx(ADX) uz UAH
5.041184
1 AdEx(ADX) uz TZS
T.Sh.295.07339
1 AdEx(ADX) uz VES
Bs26.7154
1 AdEx(ADX) uz CLP
$113.3308
1 AdEx(ADX) uz PKR
Rs33.869856
1 AdEx(ADX) uz KZT
62.78718
1 AdEx(ADX) uz THB
฿3.906678
1 AdEx(ADX) uz TWD
NT$3.704216
1 AdEx(ADX) uz AED
د.إ0.439666
1 AdEx(ADX) uz CHF
Fr0.097038
1 AdEx(ADX) uz HKD
HK$0.930846
1 AdEx(ADX) uz AMD
֏45.82949
1 AdEx(ADX) uz MAD
.د.م1.115338
1 AdEx(ADX) uz MXN
$2.235468
1 AdEx(ADX) uz SAR
ريال0.44925
1 AdEx(ADX) uz ETB
Br18.348568
1 AdEx(ADX) uz KES
KSh15.482952
1 AdEx(ADX) uz JOD
د.أ0.0849382
1 AdEx(ADX) uz PLN
0.444458
1 AdEx(ADX) uz RON
лв0.530714
1 AdEx(ADX) uz SEK
kr1.148882
1 AdEx(ADX) uz BGN
лв0.20366
1 AdEx(ADX) uz HUF
Ft40.527142
1 AdEx(ADX) uz CZK
2.54575
1 AdEx(ADX) uz KWD
د.ك0.0367786
1 AdEx(ADX) uz ILS
0.390548
1 AdEx(ADX) uz BOB
Bs0.827818
1 AdEx(ADX) uz AZN
0.20366
1 AdEx(ADX) uz TJS
SM1.104556
1 AdEx(ADX) uz GEL
0.325856
1 AdEx(ADX) uz AOA
Kz109.30552
1 AdEx(ADX) uz BHD
.د.ب0.0451646
1 AdEx(ADX) uz BMD
$0.1198
1 AdEx(ADX) uz DKK
kr0.7787
1 AdEx(ADX) uz HNL
L3.153136
1 AdEx(ADX) uz MUR
5.49882
1 AdEx(ADX) uz NAD
$2.09051
1 AdEx(ADX) uz NOK
kr1.224356
1 AdEx(ADX) uz NZD
$0.212046
1 AdEx(ADX) uz PAB
B/.0.1198
1 AdEx(ADX) uz PGK
K0.504358
1 AdEx(ADX) uz QAR
ر.ق0.436072
1 AdEx(ADX) uz RSD
дин.12.232778
1 AdEx(ADX) uz UZS
soʻm1,426.190248
1 AdEx(ADX) uz ALL
L10.076378
1 AdEx(ADX) uz ANG
ƒ0.214442
1 AdEx(ADX) uz AWG
ƒ0.214442
1 AdEx(ADX) uz BBD
$0.2396
1 AdEx(ADX) uz BAM
KM0.20366
1 AdEx(ADX) uz BIF
Fr353.2902
1 AdEx(ADX) uz BND
$0.15574
1 AdEx(ADX) uz BSD
$0.1198
1 AdEx(ADX) uz JMD
$19.231494
1 AdEx(ADX) uz KHR
481.123988
1 AdEx(ADX) uz KMF
Fr51.0348
1 AdEx(ADX) uz LAK
2,604.347774
1 AdEx(ADX) uz LKR
රු36.512644
1 AdEx(ADX) uz MDL
L2.029412
1 AdEx(ADX) uz MGA
Ar542.080624
1 AdEx(ADX) uz MOP
P0.9584
1 AdEx(ADX) uz MVR
1.84492
1 AdEx(ADX) uz MWK
MK207.62538
1 AdEx(ADX) uz MZN
MT7.66121
1 AdEx(ADX) uz NPR
रु16.994828
1 AdEx(ADX) uz PYG
849.6216
1 AdEx(ADX) uz RWF
Fr174.0694
1 AdEx(ADX) uz SBD
$0.985954
1 AdEx(ADX) uz SCR
1.697566
1 AdEx(ADX) uz SRD
$4.6123
1 AdEx(ADX) uz SVC
$1.04825
1 AdEx(ADX) uz SZL
L2.091708
1 AdEx(ADX) uz TMT
m0.420498
1 AdEx(ADX) uz TND
د.ت0.3544882
1 AdEx(ADX) uz TTD
$0.812244
1 AdEx(ADX) uz UGX
Sh417.3832
1 AdEx(ADX) uz XAF
Fr68.4058
1 AdEx(ADX) uz XCD
$0.32346
1 AdEx(ADX) uz XOF
Fr68.4058
1 AdEx(ADX) uz XPF
Fr12.3394
1 AdEx(ADX) uz BWP
P1.6173
1 AdEx(ADX) uz BZD
$0.240798
1 AdEx(ADX) uz CVE
$11.497206
1 AdEx(ADX) uz DJF
Fr21.2046
1 AdEx(ADX) uz DOP
$7.707932
1 AdEx(ADX) uz DZD
د.ج15.647078
1 AdEx(ADX) uz FJD
$0.273144
1 AdEx(ADX) uz GNF
Fr1,041.661
1 AdEx(ADX) uz GTQ
Q0.917668
1 AdEx(ADX) uz GYD
$25.06216
1 AdEx(ADX) uz ISK
kr15.2146

AdEx resurss

Dziļākai izpratnei par AdEx, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā AdEx vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par AdEx

Kāda ir AdEx (ADX) vērtība šodien?
Reāllaika ADX cena USD ir 0.1198 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ADX uz USD cena?
Pašreizējā ADX uz USD cena ir $ 0.1198. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AdEx tirgus maksimums?
ADX tirgus maksimums ir $ 17.72M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ADX apjoms apgrozībā?
ADX apjoms apgrozībā ir 147.90M USD.
Kāda bija ADX vēsturiski augstākā cena?
ADX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 3.708280086517334 USD apmērā.
Kāda bija ADX vēsturiski zemākā cena?
ADX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.034879632974 USD.
Kāds ir ADX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ADX tirdzniecības apjoms ir $ 9.45K USD.
Vai ADX šogad kāps augstāk?
ADX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ADX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:45 (UTC+8)

AdEx (ADX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ADX uz USD kalkulators

Summa

ADX
ADX
USD
USD

1 ADX = 0.1198 USD

Tirgot ADX

ADX/USDT
$0.1207
$0.1207$0.1207
-5.48%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,153.51
$100,153.51$100,153.51

-2.93%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,186.00
$3,186.00$3,186.00

-9.15%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.16
$151.16$151.16

-6.39%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1240
$2.1240$2.1240

-6.92%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,153.51
$100,153.51$100,153.51

-2.93%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,186.00
$3,186.00$3,186.00

-9.15%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.16
$151.16$151.16

-6.39%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1240
$2.1240$2.1240

-6.92%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15384
$0.15384$0.15384

-6.15%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4726
$1.4726$1.4726

+881.73%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12308
$0.12308$0.12308

+702.34%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000339
$0.0000000000000000000000000339$0.0000000000000000000000000339

+391.30%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000253
$0.000000000253$0.000000000253

+194.18%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000731
$0.0000731$0.0000731

+78.29%