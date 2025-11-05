BiržaDEX+
Reāllaika Adobe cena šodien ir 335.18 USD. Seko līdzi reāllaika ADBEON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ADBEON cenas tendenci MEXC.

Adobe logotips

Adobe kurss(ADBEON)

1 ADBEON uz USD reāllaika cena:

$335.18
$335.18
-1.04%1D
USD
Adobe (ADBEON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:38 (UTC+8)

Adobe (ADBEON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 333.01
$ 333.01
24h zemākā
$ 344.82
$ 344.82
24h augstākā

$ 333.01
$ 333.01

$ 344.82
$ 344.82

$ 371.1141984128537
$ 371.1141984128537

$ 318.17256046762486
$ 318.17256046762486

+0.23%

-1.04%

-7.00%

-7.00%

Adobe (ADBEON) reāllaika cena ir $ 335.18. Pēdējo 24 stundu laikā ADBEON tika tirgots robežās no zemākās $ 333.01 līdz augstākajai $ 344.82, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ADBEON visu laiku augstākā cena ir $ 371.1141984128537, savukārt zemākā - $ 318.17256046762486.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ADBEON ir mainījies par +0.23% pēdējā stundā, par -1.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Adobe (ADBEON) tirgus informācija

No.2183

$ 923.36K
$ 923.36K

$ 58.13K
$ 58.13K

$ 923.36K
$ 923.36K

2.75K
2.75K

2,754.81282167
2,754.81282167

ETH

Pašreizējais Adobe tirgus maksimums ir $ 923.36K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 58.13K. ADBEON apjoms apgrozībā ir 2.75K ar kopējo apjomu 2754.81282167. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 923.36K.

Adobe (ADBEON) cenas vēsture USD

Seko Adobe cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.5225-1.04%
30 dienas$ -12.83-3.69%
60 dienas$ +35.18+11.72%
90 dienas$ +35.18+11.72%
Adobe Cenas izmaiņas šodien

Šodien ADBEON cena mainījās par $ -3.5225 (-1.04%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Adobe 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -12.83 (-3.69%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Adobe 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ADBEON piedzīvoja izmaiņas $ +35.18 (+11.72%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Adobe 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +35.18 (+11.72%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Adobe (ADBEON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Adobe cenas vēstures lapu.

Kas ir Adobe (ADBEON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Adobe ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Adobe ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ADBEON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Adobe mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Adobe pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Adobe cenas prognoze (USD)

Kāda būs Adobe (ADBEON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Adobe (ADBEON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Adobe prognozes.

Apskati Adobe cenas prognozi!

Adobe (ADBEON) tokenomika

Adobe (ADBEON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ADBEON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Adobe (ADBEON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Adobe? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Adobe MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ADBEON uz vietējām valūtām

1 Adobe(ADBEON) uz VND
8,820,261.7
1 Adobe(ADBEON) uz AUD
A$516.1772
1 Adobe(ADBEON) uz GBP
254.7368
1 Adobe(ADBEON) uz EUR
291.6066
1 Adobe(ADBEON) uz USD
$335.18
1 Adobe(ADBEON) uz MYR
RM1,404.4042
1 Adobe(ADBEON) uz TRY
14,107.7262
1 Adobe(ADBEON) uz JPY
¥51,282.54
1 Adobe(ADBEON) uz ARS
ARS$488,598.5896
1 Adobe(ADBEON) uz RUB
27,146.2282
1 Adobe(ADBEON) uz INR
29,740.5214
1 Adobe(ADBEON) uz IDR
Rp5,586,331.0988
1 Adobe(ADBEON) uz PHP
19,654.9552
1 Adobe(ADBEON) uz EGP
￡E.15,857.3658
1 Adobe(ADBEON) uz BRL
R$1,809.972
1 Adobe(ADBEON) uz CAD
C$472.6038
1 Adobe(ADBEON) uz BDT
40,858.442
1 Adobe(ADBEON) uz NGN
481,579.9204
1 Adobe(ADBEON) uz COP
$1,294,129.98
1 Adobe(ADBEON) uz ZAR
R.5,879.0572
1 Adobe(ADBEON) uz UAH
14,104.3744
1 Adobe(ADBEON) uz TZS
T.Sh.825,565.099
1 Adobe(ADBEON) uz VES
Bs74,745.14
1 Adobe(ADBEON) uz CLP
$317,080.28
1 Adobe(ADBEON) uz PKR
Rs94,762.0896
1 Adobe(ADBEON) uz KZT
175,667.838
1 Adobe(ADBEON) uz THB
฿10,930.2198
1 Adobe(ADBEON) uz TWD
NT$10,363.7656
1 Adobe(ADBEON) uz AED
د.إ1,230.1106
1 Adobe(ADBEON) uz CHF
Fr271.4958
1 Adobe(ADBEON) uz HKD
HK$2,604.3486
1 Adobe(ADBEON) uz AMD
֏128,223.109
1 Adobe(ADBEON) uz MAD
.د.م3,120.5258
1 Adobe(ADBEON) uz MXN
$6,254.4588
1 Adobe(ADBEON) uz SAR
ريال1,256.925
1 Adobe(ADBEON) uz ETB
Br51,336.1688
1 Adobe(ADBEON) uz KES
KSh43,318.6632
1 Adobe(ADBEON) uz JOD
د.أ237.64262
1 Adobe(ADBEON) uz PLN
1,243.5178
1 Adobe(ADBEON) uz RON
лв1,484.8474
1 Adobe(ADBEON) uz SEK
kr3,214.3762
1 Adobe(ADBEON) uz BGN
лв569.806
1 Adobe(ADBEON) uz HUF
Ft113,388.0422
1 Adobe(ADBEON) uz CZK
7,122.575
1 Adobe(ADBEON) uz KWD
د.ك102.90026
1 Adobe(ADBEON) uz ILS
1,092.6868
1 Adobe(ADBEON) uz BOB
Bs2,316.0938
1 Adobe(ADBEON) uz AZN
569.806
1 Adobe(ADBEON) uz TJS
SM3,090.3596
1 Adobe(ADBEON) uz GEL
911.6896
1 Adobe(ADBEON) uz AOA
Kz305,818.232
1 Adobe(ADBEON) uz BHD
.د.ب126.36286
1 Adobe(ADBEON) uz BMD
$335.18
1 Adobe(ADBEON) uz DKK
kr2,178.67
1 Adobe(ADBEON) uz HNL
L8,821.9376
1 Adobe(ADBEON) uz MUR
15,384.762
1 Adobe(ADBEON) uz NAD
$5,848.891
1 Adobe(ADBEON) uz NOK
kr3,425.5396
1 Adobe(ADBEON) uz NZD
$593.2686
1 Adobe(ADBEON) uz PAB
B/.335.18
1 Adobe(ADBEON) uz PGK
K1,411.1078
1 Adobe(ADBEON) uz QAR
ر.ق1,220.0552
1 Adobe(ADBEON) uz RSD
дин.34,225.2298
1 Adobe(ADBEON) uz UZS
soʻm3,990,237.4568
1 Adobe(ADBEON) uz ALL
L28,191.9898
1 Adobe(ADBEON) uz ANG
ƒ599.9722
1 Adobe(ADBEON) uz AWG
ƒ599.9722
1 Adobe(ADBEON) uz BBD
$670.36
1 Adobe(ADBEON) uz BAM
KM569.806
1 Adobe(ADBEON) uz BIF
Fr988,445.82
1 Adobe(ADBEON) uz BND
$435.734
1 Adobe(ADBEON) uz BSD
$335.18
1 Adobe(ADBEON) uz JMD
$53,806.4454
1 Adobe(ADBEON) uz KHR
1,346,102.9908
1 Adobe(ADBEON) uz KMF
Fr142,786.68
1 Adobe(ADBEON) uz LAK
7,286,521.5934
1 Adobe(ADBEON) uz LKR
රු102,156.1604
1 Adobe(ADBEON) uz MDL
L5,677.9492
1 Adobe(ADBEON) uz MGA
Ar1,516,649.2784
1 Adobe(ADBEON) uz MOP
P2,681.44
1 Adobe(ADBEON) uz MVR
5,161.772
1 Adobe(ADBEON) uz MWK
MK580,900.458
1 Adobe(ADBEON) uz MZN
MT21,434.761
1 Adobe(ADBEON) uz NPR
रु47,548.6348
1 Adobe(ADBEON) uz PYG
2,377,096.56
1 Adobe(ADBEON) uz RWF
Fr487,016.54
1 Adobe(ADBEON) uz SBD
$2,758.5314
1 Adobe(ADBEON) uz SCR
4,749.5006
1 Adobe(ADBEON) uz SRD
$12,904.43
1 Adobe(ADBEON) uz SVC
$2,932.825
1 Adobe(ADBEON) uz SZL
L5,852.2428
1 Adobe(ADBEON) uz TMT
m1,176.4818
1 Adobe(ADBEON) uz TND
د.ت991.79762
1 Adobe(ADBEON) uz TTD
$2,272.5204
1 Adobe(ADBEON) uz UGX
Sh1,167,767.12
1 Adobe(ADBEON) uz XAF
Fr191,387.78
1 Adobe(ADBEON) uz XCD
$904.986
1 Adobe(ADBEON) uz XOF
Fr191,387.78
1 Adobe(ADBEON) uz XPF
Fr34,523.54
1 Adobe(ADBEON) uz BWP
P4,524.93
1 Adobe(ADBEON) uz BZD
$673.7118
1 Adobe(ADBEON) uz CVE
$32,167.2246
1 Adobe(ADBEON) uz DJF
Fr59,326.86
1 Adobe(ADBEON) uz DOP
$21,565.4812
1 Adobe(ADBEON) uz DZD
د.ج43,777.8598
1 Adobe(ADBEON) uz FJD
$764.2104
1 Adobe(ADBEON) uz GNF
Fr2,914,390.1
1 Adobe(ADBEON) uz GTQ
Q2,567.4788
1 Adobe(ADBEON) uz GYD
$70,119.656
1 Adobe(ADBEON) uz ISK
kr42,567.86

Adobe resurss

Dziļākai izpratnei par Adobe, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Adobe vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Adobe

Kāda ir Adobe (ADBEON) vērtība šodien?
Reāllaika ADBEON cena USD ir 335.18 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ADBEON uz USD cena?
Pašreizējā ADBEON uz USD cena ir $ 335.18. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Adobe tirgus maksimums?
ADBEON tirgus maksimums ir $ 923.36K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ADBEON apjoms apgrozībā?
ADBEON apjoms apgrozībā ir 2.75K USD.
Kāda bija ADBEON vēsturiski augstākā cena?
ADBEON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 371.1141984128537 USD apmērā.
Kāda bija ADBEON vēsturiski zemākā cena?
ADBEON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 318.17256046762486 USD.
Kāds ir ADBEON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ADBEON tirdzniecības apjoms ir $ 58.13K USD.
Vai ADBEON šogad kāps augstāk?
ADBEON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ADBEON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:38 (UTC+8)

Adobe (ADBEON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

