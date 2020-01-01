Access Protocol (ACS) tokenomika

Access Protocol (ACS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Access Protocol (ACS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Access Protocol (ACS) informācija

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.accessprotocol.co/
Tehniskais dokuments:
https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y

Access Protocol (ACS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Access Protocol (ACS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 42.16M
$ 42.16M
Kopējais apjoms:
$ 89.27B
$ 89.27B
Apjoms apgrozībā:
$ 42.49B
$ 42.49B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 88.58M
$ 88.58M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.026999
$ 0.026999
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000933391647937589
$ 0.000933391647937589
Pašreizējā cena:
$ 0.0009923
$ 0.0009923

Access Protocol (ACS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Access Protocol (ACS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ACS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ACS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ACS tokenomiku, uzzini ACS tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.