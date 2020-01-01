Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomika
Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ACOLYT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ACOLYT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ACOLYT tokenomiku, uzzini ACOLYT tokena reāllaika cenu!
Kā iegādāties ACOLYT
Vēlies iekļaut Acolyte by Virtuals (ACOLYT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ACOLYT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) cenas vēsture
ACOLYT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
ACOLYT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ACOLYT? Mūsu ACOLYT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.
