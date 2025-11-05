BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Accenture cena šodien ir 246.07 USD. Seko līdzi reāllaika ACNON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ACNON cenas tendenci MEXC.Reāllaika Accenture cena šodien ir 246.07 USD. Seko līdzi reāllaika ACNON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ACNON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ACNON

ACNON Cenas informācija

Kas ir ACNON

ACNON Oficiālā tīmekļa vietne

ACNON Tokenomika

ACNON Cenas prognoze

ACNON Vēsture

ACNON iegādes rokasgrāmata

ACNON uz bezseguma valūtu konvertētājs

ACNON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Accenture logotips

Accenture kurss(ACNON)

1 ACNON uz USD reāllaika cena:

$246.07
$246.07$246.07
-0.36%1D
USD
Accenture (ACNON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:31 (UTC+8)

Accenture (ACNON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 242.61
$ 242.61$ 242.61
24h zemākā
$ 251.67
$ 251.67$ 251.67
24h augstākā

$ 242.61
$ 242.61$ 242.61

$ 251.67
$ 251.67$ 251.67

$ 258.3135196333471
$ 258.3135196333471$ 258.3135196333471

$ 229.27778200768591
$ 229.27778200768591$ 229.27778200768591

+0.46%

-0.36%

-3.47%

-3.47%

Accenture (ACNON) reāllaika cena ir $ 246.07. Pēdējo 24 stundu laikā ACNON tika tirgots robežās no zemākās $ 242.61 līdz augstākajai $ 251.67, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ACNON visu laiku augstākā cena ir $ 258.3135196333471, savukārt zemākā - $ 229.27778200768591.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ACNON ir mainījies par +0.46% pēdējā stundā, par -0.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.47% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Accenture (ACNON) tirgus informācija

No.1997

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 59.43K
$ 59.43K$ 59.43K

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

5.32K
5.32K 5.32K

5,324.65180459
5,324.65180459 5,324.65180459

ETH

Pašreizējais Accenture tirgus maksimums ir $ 1.31M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 59.43K. ACNON apjoms apgrozībā ir 5.32K ar kopējo apjomu 5324.65180459. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.31M.

Accenture (ACNON) cenas vēsture USD

Seko Accenture cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.8891-0.36%
30 dienas$ +1.97+0.80%
60 dienas$ +46.07+23.03%
90 dienas$ +46.07+23.03%
Accenture Cenas izmaiņas šodien

Šodien ACNON cena mainījās par $ -0.8891 (-0.36%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Accenture 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +1.97 (+0.80%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Accenture 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ACNON piedzīvoja izmaiņas $ +46.07 (+23.03%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Accenture 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +46.07 (+23.03%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Accenture (ACNON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Accenture cenas vēstures lapu.

Kas ir Accenture (ACNON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Accenture ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Accenture ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ACNON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Accenture mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Accenture pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Accenture cenas prognoze (USD)

Kāda būs Accenture (ACNON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Accenture (ACNON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Accenture prognozes.

Apskati Accenture cenas prognozi!

Accenture (ACNON) tokenomika

Accenture (ACNON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ACNON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Accenture (ACNON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Accenture? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Accenture MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ACNON uz vietējām valūtām

1 Accenture(ACNON) uz VND
6,475,332.05
1 Accenture(ACNON) uz AUD
A$378.9478
1 Accenture(ACNON) uz GBP
187.0132
1 Accenture(ACNON) uz EUR
214.0809
1 Accenture(ACNON) uz USD
$246.07
1 Accenture(ACNON) uz MYR
RM1,031.0333
1 Accenture(ACNON) uz TRY
10,357.0863
1 Accenture(ACNON) uz JPY
¥37,648.71
1 Accenture(ACNON) uz ARS
ARS$358,701.1604
1 Accenture(ACNON) uz RUB
19,929.2093
1 Accenture(ACNON) uz INR
21,833.7911
1 Accenture(ACNON) uz IDR
Rp4,101,165.0262
1 Accenture(ACNON) uz PHP
14,429.5448
1 Accenture(ACNON) uz EGP
￡E.11,641.5717
1 Accenture(ACNON) uz BRL
R$1,328.778
1 Accenture(ACNON) uz CAD
C$346.9587
1 Accenture(ACNON) uz BDT
29,995.933
1 Accenture(ACNON) uz NGN
353,548.4546
1 Accenture(ACNON) uz COP
$950,076.27
1 Accenture(ACNON) uz ZAR
R.4,316.0678
1 Accenture(ACNON) uz UAH
10,354.6256
1 Accenture(ACNON) uz TZS
T.Sh.606,082.7135
1 Accenture(ACNON) uz VES
Bs54,873.61
1 Accenture(ACNON) uz CLP
$232,782.22
1 Accenture(ACNON) uz PKR
Rs69,568.9104
1 Accenture(ACNON) uz KZT
128,965.287
1 Accenture(ACNON) uz THB
฿8,024.3427
1 Accenture(ACNON) uz TWD
NT$7,608.4844
1 Accenture(ACNON) uz AED
د.إ903.0769
1 Accenture(ACNON) uz CHF
Fr199.3167
1 Accenture(ACNON) uz HKD
HK$1,911.9639
1 Accenture(ACNON) uz AMD
֏94,134.0785
1 Accenture(ACNON) uz MAD
.د.م2,290.9117
1 Accenture(ACNON) uz MXN
$4,591.6662
1 Accenture(ACNON) uz SAR
ريال922.7625
1 Accenture(ACNON) uz ETB
Br37,688.0812
1 Accenture(ACNON) uz KES
KSh31,802.0868
1 Accenture(ACNON) uz JOD
د.أ174.46363
1 Accenture(ACNON) uz PLN
912.9197
1 Accenture(ACNON) uz RON
лв1,090.0901
1 Accenture(ACNON) uz SEK
kr2,359.8113
1 Accenture(ACNON) uz BGN
лв418.319
1 Accenture(ACNON) uz HUF
Ft83,243.0203
1 Accenture(ACNON) uz CZK
5,228.9875
1 Accenture(ACNON) uz KWD
د.ك75.54349
1 Accenture(ACNON) uz ILS
802.1882
1 Accenture(ACNON) uz BOB
Bs1,700.3437
1 Accenture(ACNON) uz AZN
418.319
1 Accenture(ACNON) uz TJS
SM2,268.7654
1 Accenture(ACNON) uz GEL
669.3104
1 Accenture(ACNON) uz AOA
Kz224,514.268
1 Accenture(ACNON) uz BHD
.د.ب92.76839
1 Accenture(ACNON) uz BMD
$246.07
1 Accenture(ACNON) uz DKK
kr1,599.455
1 Accenture(ACNON) uz HNL
L6,476.5624
1 Accenture(ACNON) uz MUR
11,294.613
1 Accenture(ACNON) uz NAD
$4,293.9215
1 Accenture(ACNON) uz NOK
kr2,514.8354
1 Accenture(ACNON) uz NZD
$435.5439
1 Accenture(ACNON) uz PAB
B/.246.07
1 Accenture(ACNON) uz PGK
K1,035.9547
1 Accenture(ACNON) uz QAR
ر.ق895.6948
1 Accenture(ACNON) uz RSD
дин.25,126.2077
1 Accenture(ACNON) uz UZS
soʻm2,929,404.2932
1 Accenture(ACNON) uz ALL
L20,696.9477
1 Accenture(ACNON) uz ANG
ƒ440.4653
1 Accenture(ACNON) uz AWG
ƒ440.4653
1 Accenture(ACNON) uz BBD
$492.14
1 Accenture(ACNON) uz BAM
KM418.319
1 Accenture(ACNON) uz BIF
Fr725,660.43
1 Accenture(ACNON) uz BND
$319.891
1 Accenture(ACNON) uz BSD
$246.07
1 Accenture(ACNON) uz JMD
$39,501.6171
1 Accenture(ACNON) uz KHR
988,231.8842
1 Accenture(ACNON) uz KMF
Fr104,825.82
1 Accenture(ACNON) uz LAK
5,349,347.7191
1 Accenture(ACNON) uz LKR
රු74,997.2146
1 Accenture(ACNON) uz MDL
L4,168.4258
1 Accenture(ACNON) uz MGA
Ar1,113,437.2216
1 Accenture(ACNON) uz MOP
P1,968.56
1 Accenture(ACNON) uz MVR
3,789.478
1 Accenture(ACNON) uz MWK
MK426,463.917
1 Accenture(ACNON) uz MZN
MT15,736.1765
1 Accenture(ACNON) uz NPR
रु34,907.4902
1 Accenture(ACNON) uz PYG
1,745,128.44
1 Accenture(ACNON) uz RWF
Fr357,539.71
1 Accenture(ACNON) uz SBD
$2,025.1561
1 Accenture(ACNON) uz SCR
3,486.8119
1 Accenture(ACNON) uz SRD
$9,473.695
1 Accenture(ACNON) uz SVC
$2,153.1125
1 Accenture(ACNON) uz SZL
L4,296.3822
1 Accenture(ACNON) uz TMT
m863.7057
1 Accenture(ACNON) uz TND
د.ت728.12113
1 Accenture(ACNON) uz TTD
$1,668.3546
1 Accenture(ACNON) uz UGX
Sh857,307.88
1 Accenture(ACNON) uz XAF
Fr140,505.97
1 Accenture(ACNON) uz XCD
$664.389
1 Accenture(ACNON) uz XOF
Fr140,505.97
1 Accenture(ACNON) uz XPF
Fr25,345.21
1 Accenture(ACNON) uz BWP
P3,321.945
1 Accenture(ACNON) uz BZD
$494.6007
1 Accenture(ACNON) uz CVE
$23,615.3379
1 Accenture(ACNON) uz DJF
Fr43,554.39
1 Accenture(ACNON) uz DOP
$15,832.1438
1 Accenture(ACNON) uz DZD
د.ج32,139.2027
1 Accenture(ACNON) uz FJD
$561.0396
1 Accenture(ACNON) uz GNF
Fr2,139,578.65
1 Accenture(ACNON) uz GTQ
Q1,884.8962
1 Accenture(ACNON) uz GYD
$51,477.844
1 Accenture(ACNON) uz ISK
kr31,250.89

Accenture resurss

Dziļākai izpratnei par Accenture, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Accenture vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Accenture

Kāda ir Accenture (ACNON) vērtība šodien?
Reāllaika ACNON cena USD ir 246.07 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ACNON uz USD cena?
Pašreizējā ACNON uz USD cena ir $ 246.07. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Accenture tirgus maksimums?
ACNON tirgus maksimums ir $ 1.31M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ACNON apjoms apgrozībā?
ACNON apjoms apgrozībā ir 5.32K USD.
Kāda bija ACNON vēsturiski augstākā cena?
ACNON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 258.3135196333471 USD apmērā.
Kāda bija ACNON vēsturiski zemākā cena?
ACNON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 229.27778200768591 USD.
Kāds ir ACNON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ACNON tirdzniecības apjoms ir $ 59.43K USD.
Vai ACNON šogad kāps augstāk?
ACNON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ACNON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:31 (UTC+8)

Accenture (ACNON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ACNON uz USD kalkulators

Summa

ACNON
ACNON
USD
USD

1 ACNON = 246.07 USD

Tirgot ACNON

ACNON/USDT
$246.07
$246.07$246.07
-0.38%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,165.48
$100,165.48$100,165.48

-2.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,192.31
$3,192.31$3,192.31

-8.97%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.22
$151.22$151.22

-6.35%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1282
$2.1282$2.1282

-6.74%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,165.48
$100,165.48$100,165.48

-2.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,192.31
$3,192.31$3,192.31

-8.97%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.22
$151.22$151.22

-6.35%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1282
$2.1282$2.1282

-6.74%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15407
$0.15407$0.15407

-6.01%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4726
$1.4726$1.4726

+881.73%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12308
$0.12308$0.12308

+702.34%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000339
$0.0000000000000000000000000339$0.0000000000000000000000000339

+391.30%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000252
$0.000000000252$0.000000000252

+193.02%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000720
$0.0000720$0.0000720

+75.60%