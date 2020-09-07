Alchemy (ACH) tokenomika

Alchemy (ACH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Alchemy (ACH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Alchemy (ACH) informācija

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://alchemypay.org/
Tehniskais dokuments:
https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d

Alchemy (ACH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Alchemy (ACH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 186.33M
$ 186.33M
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 9.49B
$ 9.49B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 196.30M
$ 196.30M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.2
$ 0.2
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00133775
$ 0.00133775
Pašreizējā cena:
$ 0.01963
$ 0.01963

Alchemy (ACH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Alchemy (ACH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ACH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ACH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ACH tokenomiku, uzzini ACH tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.