BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Abbott cena šodien ir 125.84 USD. Seko līdzi reāllaika ABTON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ABTON cenas tendenci MEXC.Reāllaika Abbott cena šodien ir 125.84 USD. Seko līdzi reāllaika ABTON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ABTON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ABTON

ABTON Cenas informācija

Kas ir ABTON

ABTON Oficiālā tīmekļa vietne

ABTON Tokenomika

ABTON Cenas prognoze

ABTON Vēsture

ABTON iegādes rokasgrāmata

ABTON uz bezseguma valūtu konvertētājs

ABTON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Abbott logotips

Abbott kurss(ABTON)

1 ABTON uz USD reāllaika cena:

$125.83
$125.83$125.83
+0.51%1D
USD
Abbott (ABTON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:24 (UTC+8)

Abbott (ABTON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 122.81
$ 122.81$ 122.81
24h zemākā
$ 126.24
$ 126.24$ 126.24
24h augstākā

$ 122.81
$ 122.81$ 122.81

$ 126.24
$ 126.24$ 126.24

$ 235.31115975890665
$ 235.31115975890665$ 235.31115975890665

$ 122.32387218541305
$ 122.32387218541305$ 122.32387218541305

+0.07%

+0.51%

-1.44%

-1.44%

Abbott (ABTON) reāllaika cena ir $ 125.84. Pēdējo 24 stundu laikā ABTON tika tirgots robežās no zemākās $ 122.81 līdz augstākajai $ 126.24, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ABTON visu laiku augstākā cena ir $ 235.31115975890665, savukārt zemākā - $ 122.32387218541305.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ABTON ir mainījies par +0.07% pēdējā stundā, par +0.51% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Abbott (ABTON) tirgus informācija

No.1891

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

$ 57.96K
$ 57.96K$ 57.96K

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

13.26K
13.26K 13.26K

13,255.05222642
13,255.05222642 13,255.05222642

ETH

Pašreizējais Abbott tirgus maksimums ir $ 1.67M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 57.96K. ABTON apjoms apgrozībā ir 13.26K ar kopējo apjomu 13255.05222642. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.67M.

Abbott (ABTON) cenas vēsture USD

Seko Abbott cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.6385+0.51%
30 dienas$ -8.67-6.45%
60 dienas$ +25.84+25.84%
90 dienas$ +25.84+25.84%
Abbott Cenas izmaiņas šodien

Šodien ABTON cena mainījās par $ +0.6385 (+0.51%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Abbott 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -8.67 (-6.45%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Abbott 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ABTON piedzīvoja izmaiņas $ +25.84 (+25.84%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Abbott 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +25.84 (+25.84%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Abbott (ABTON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Abbott cenas vēstures lapu.

Kas ir Abbott (ABTON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Abbott ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Abbott ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ABTON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Abbott mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Abbott pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Abbott cenas prognoze (USD)

Kāda būs Abbott (ABTON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Abbott (ABTON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Abbott prognozes.

Apskati Abbott cenas prognozi!

Abbott (ABTON) tokenomika

Abbott (ABTON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ABTON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Abbott (ABTON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Abbott? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Abbott MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ABTON uz vietējām valūtām

1 Abbott(ABTON) uz VND
3,311,479.6
1 Abbott(ABTON) uz AUD
A$193.7936
1 Abbott(ABTON) uz GBP
95.6384
1 Abbott(ABTON) uz EUR
109.4808
1 Abbott(ABTON) uz USD
$125.84
1 Abbott(ABTON) uz MYR
RM527.2696
1 Abbott(ABTON) uz TRY
5,296.6056
1 Abbott(ABTON) uz JPY
¥19,253.52
1 Abbott(ABTON) uz ARS
ARS$183,439.4848
1 Abbott(ABTON) uz RUB
10,191.7816
1 Abbott(ABTON) uz INR
11,165.7832
1 Abbott(ABTON) uz IDR
Rp2,097,332.4944
1 Abbott(ABTON) uz PHP
7,379.2576
1 Abbott(ABTON) uz EGP
￡E.5,953.4904
1 Abbott(ABTON) uz BRL
R$679.536
1 Abbott(ABTON) uz CAD
C$177.4344
1 Abbott(ABTON) uz BDT
15,339.896
1 Abbott(ABTON) uz NGN
180,804.3952
1 Abbott(ABTON) uz COP
$485,868.24
1 Abbott(ABTON) uz ZAR
R.2,207.2336
1 Abbott(ABTON) uz UAH
5,295.3472
1 Abbott(ABTON) uz TZS
T.Sh.309,950.212
1 Abbott(ABTON) uz VES
Bs28,062.32
1 Abbott(ABTON) uz CLP
$119,044.64
1 Abbott(ABTON) uz PKR
Rs35,577.4848
1 Abbott(ABTON) uz KZT
65,952.744
1 Abbott(ABTON) uz THB
฿4,103.6424
1 Abbott(ABTON) uz TWD
NT$3,890.9728
1 Abbott(ABTON) uz AED
د.إ461.8328
1 Abbott(ABTON) uz CHF
Fr101.9304
1 Abbott(ABTON) uz HKD
HK$977.7768
1 Abbott(ABTON) uz AMD
֏48,140.092
1 Abbott(ABTON) uz MAD
.د.م1,171.5704
1 Abbott(ABTON) uz MXN
$2,348.1744
1 Abbott(ABTON) uz SAR
ريال471.9
1 Abbott(ABTON) uz ETB
Br19,273.6544
1 Abbott(ABTON) uz KES
KSh16,263.5616
1 Abbott(ABTON) uz JOD
د.أ89.22056
1 Abbott(ABTON) uz PLN
466.8664
1 Abbott(ABTON) uz RON
лв557.4712
1 Abbott(ABTON) uz SEK
kr1,206.8056
1 Abbott(ABTON) uz BGN
лв213.928
1 Abbott(ABTON) uz HUF
Ft42,570.4136
1 Abbott(ABTON) uz CZK
2,674.1
1 Abbott(ABTON) uz KWD
د.ك38.63288
1 Abbott(ABTON) uz ILS
410.2384
1 Abbott(ABTON) uz BOB
Bs869.5544
1 Abbott(ABTON) uz AZN
213.928
1 Abbott(ABTON) uz TJS
SM1,160.2448
1 Abbott(ABTON) uz GEL
342.2848
1 Abbott(ABTON) uz AOA
Kz114,816.416
1 Abbott(ABTON) uz BHD
.د.ب47.44168
1 Abbott(ABTON) uz BMD
$125.84
1 Abbott(ABTON) uz DKK
kr817.96
1 Abbott(ABTON) uz HNL
L3,312.1088
1 Abbott(ABTON) uz MUR
5,776.056
1 Abbott(ABTON) uz NAD
$2,195.908
1 Abbott(ABTON) uz NOK
kr1,286.0848
1 Abbott(ABTON) uz NZD
$222.7368
1 Abbott(ABTON) uz PAB
B/.125.84
1 Abbott(ABTON) uz PGK
K529.7864
1 Abbott(ABTON) uz QAR
ر.ق458.0576
1 Abbott(ABTON) uz RSD
дин.12,849.5224
1 Abbott(ABTON) uz UZS
soʻm1,498,094.9984
1 Abbott(ABTON) uz ALL
L10,584.4024
1 Abbott(ABTON) uz ANG
ƒ225.2536
1 Abbott(ABTON) uz AWG
ƒ225.2536
1 Abbott(ABTON) uz BBD
$251.68
1 Abbott(ABTON) uz BAM
KM213.928
1 Abbott(ABTON) uz BIF
Fr371,102.16
1 Abbott(ABTON) uz BND
$163.592
1 Abbott(ABTON) uz BSD
$125.84
1 Abbott(ABTON) uz JMD
$20,201.0952
1 Abbott(ABTON) uz KHR
505,380.9904
1 Abbott(ABTON) uz KMF
Fr53,607.84
1 Abbott(ABTON) uz LAK
2,735,652.1192
1 Abbott(ABTON) uz LKR
රු38,353.5152
1 Abbott(ABTON) uz MDL
L2,131.7296
1 Abbott(ABTON) uz MGA
Ar569,410.8992
1 Abbott(ABTON) uz MOP
P1,006.72
1 Abbott(ABTON) uz MVR
1,937.936
1 Abbott(ABTON) uz MWK
MK218,093.304
1 Abbott(ABTON) uz MZN
MT8,047.468
1 Abbott(ABTON) uz NPR
रु17,851.6624
1 Abbott(ABTON) uz PYG
892,457.28
1 Abbott(ABTON) uz RWF
Fr182,845.52
1 Abbott(ABTON) uz SBD
$1,035.6632
1 Abbott(ABTON) uz SCR
1,783.1528
1 Abbott(ABTON) uz SRD
$4,844.84
1 Abbott(ABTON) uz SVC
$1,101.1
1 Abbott(ABTON) uz SZL
L2,197.1664
1 Abbott(ABTON) uz TMT
m441.6984
1 Abbott(ABTON) uz TND
د.ت372.36056
1 Abbott(ABTON) uz TTD
$853.1952
1 Abbott(ABTON) uz UGX
Sh438,426.56
1 Abbott(ABTON) uz XAF
Fr71,854.64
1 Abbott(ABTON) uz XCD
$339.768
1 Abbott(ABTON) uz XOF
Fr71,854.64
1 Abbott(ABTON) uz XPF
Fr12,961.52
1 Abbott(ABTON) uz BWP
P1,698.84
1 Abbott(ABTON) uz BZD
$252.9384
1 Abbott(ABTON) uz CVE
$12,076.8648
1 Abbott(ABTON) uz DJF
Fr22,273.68
1 Abbott(ABTON) uz DOP
$8,096.5456
1 Abbott(ABTON) uz DZD
د.ج16,435.9624
1 Abbott(ABTON) uz FJD
$286.9152
1 Abbott(ABTON) uz GNF
Fr1,094,178.8
1 Abbott(ABTON) uz GTQ
Q963.9344
1 Abbott(ABTON) uz GYD
$26,325.728
1 Abbott(ABTON) uz ISK
kr15,981.68

Abbott resurss

Dziļākai izpratnei par Abbott, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Abbott vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Abbott

Kāda ir Abbott (ABTON) vērtība šodien?
Reāllaika ABTON cena USD ir 125.84 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ABTON uz USD cena?
Pašreizējā ABTON uz USD cena ir $ 125.84. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Abbott tirgus maksimums?
ABTON tirgus maksimums ir $ 1.67M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ABTON apjoms apgrozībā?
ABTON apjoms apgrozībā ir 13.26K USD.
Kāda bija ABTON vēsturiski augstākā cena?
ABTON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 235.31115975890665 USD apmērā.
Kāda bija ABTON vēsturiski zemākā cena?
ABTON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 122.32387218541305 USD.
Kāds ir ABTON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ABTON tirdzniecības apjoms ir $ 57.96K USD.
Vai ABTON šogad kāps augstāk?
ABTON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ABTON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:24 (UTC+8)

Abbott (ABTON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ABTON uz USD kalkulators

Summa

ABTON
ABTON
USD
USD

1 ABTON = 125.84 USD

Tirgot ABTON

ABTON/USDT
$125.83
$125.83$125.83
+0.50%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,102.89
$100,102.89$100,102.89

-2.98%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,198.80
$3,198.80$3,198.80

-8.79%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.31
$151.31$151.31

-6.29%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1288
$2.1288$2.1288

-6.71%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,102.89
$100,102.89$100,102.89

-2.98%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,198.80
$3,198.80$3,198.80

-8.79%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.31
$151.31$151.31

-6.29%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1288
$2.1288$2.1288

-6.71%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15429
$0.15429$0.15429

-5.88%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4675
$1.4675$1.4675

+878.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12600
$0.12600$0.12600

+721.38%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000339
$0.0000000000000000000000000339$0.0000000000000000000000000339

+391.30%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000254
$0.000000000254$0.000000000254

+195.34%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000720
$0.0000720$0.0000720

+75.60%