Reāllaika Airbnb cena šodien ir 122.28 USD. Seko līdzi reāllaika ABNBON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ABNBON cenas tendenci MEXC.Reāllaika Airbnb cena šodien ir 122.28 USD. Seko līdzi reāllaika ABNBON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ABNBON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ABNBON

ABNBON Cenas informācija

Kas ir ABNBON

ABNBON Oficiālā tīmekļa vietne

ABNBON Tokenomika

ABNBON Cenas prognoze

ABNBON Vēsture

ABNBON iegādes rokasgrāmata

ABNBON uz bezseguma valūtu konvertētājs

ABNBON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Airbnb logotips

Airbnb kurss(ABNBON)

1 ABNBON uz USD reāllaika cena:

$122.24
$122.24$122.24
-0.49%1D
USD
Airbnb (ABNBON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:16 (UTC+8)

Airbnb (ABNBON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 122.14
$ 122.14$ 122.14
24h zemākā
$ 127.39
$ 127.39$ 127.39
24h augstākā

$ 122.14
$ 122.14$ 122.14

$ 127.39
$ 127.39$ 127.39

$ 130.8760170750456
$ 130.8760170750456$ 130.8760170750456

$ 116.3795118425523
$ 116.3795118425523$ 116.3795118425523

-0.35%

-0.49%

-5.70%

-5.70%

Airbnb (ABNBON) reāllaika cena ir $ 122.28. Pēdējo 24 stundu laikā ABNBON tika tirgots robežās no zemākās $ 122.14 līdz augstākajai $ 127.39, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ABNBON visu laiku augstākā cena ir $ 130.8760170750456, savukārt zemākā - $ 116.3795118425523.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ABNBON ir mainījies par -0.35% pēdējā stundā, par -0.49% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.70% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Airbnb (ABNBON) tirgus informācija

No.2080

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 56.01K
$ 56.01K$ 56.01K

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

8.81K
8.81K 8.81K

8,812.74771506
8,812.74771506 8,812.74771506

ETH

Pašreizējais Airbnb tirgus maksimums ir $ 1.08M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.01K. ABNBON apjoms apgrozībā ir 8.81K ar kopējo apjomu 8812.74771506. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.08M.

Airbnb (ABNBON) cenas vēsture USD

Seko Airbnb cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.6019-0.49%
30 dienas$ +2.52+2.10%
60 dienas$ +22.28+22.28%
90 dienas$ +22.28+22.28%
Airbnb Cenas izmaiņas šodien

Šodien ABNBON cena mainījās par $ -0.6019 (-0.49%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Airbnb 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +2.52 (+2.10%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Airbnb 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ABNBON piedzīvoja izmaiņas $ +22.28 (+22.28%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Airbnb 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +22.28 (+22.28%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Airbnb (ABNBON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Airbnb cenas vēstures lapu.

Kas ir Airbnb (ABNBON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Airbnb ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Airbnb ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ABNBON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Airbnb mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Airbnb pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Airbnb cenas prognoze (USD)

Kāda būs Airbnb (ABNBON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Airbnb (ABNBON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Airbnb prognozes.

Apskati Airbnb cenas prognozi!

Airbnb (ABNBON) tokenomika

Airbnb (ABNBON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ABNBON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Airbnb (ABNBON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Airbnb? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Airbnb MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Airbnb resurss

Dziļākai izpratnei par Airbnb, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Airbnb vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Airbnb

Kāda ir Airbnb (ABNBON) vērtība šodien?
Reāllaika ABNBON cena USD ir 122.28 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ABNBON uz USD cena?
Pašreizējā ABNBON uz USD cena ir $ 122.28. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Airbnb tirgus maksimums?
ABNBON tirgus maksimums ir $ 1.08M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ABNBON apjoms apgrozībā?
ABNBON apjoms apgrozībā ir 8.81K USD.
Kāda bija ABNBON vēsturiski augstākā cena?
ABNBON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 130.8760170750456 USD apmērā.
Kāda bija ABNBON vēsturiski zemākā cena?
ABNBON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 116.3795118425523 USD.
Kāds ir ABNBON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ABNBON tirdzniecības apjoms ir $ 56.01K USD.
Vai ABNBON šogad kāps augstāk?
ABNBON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ABNBON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:16 (UTC+8)

Airbnb (ABNBON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

