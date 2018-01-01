ABEY (ABEY) tokenomika

ABEY (ABEY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ABEY (ABEY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ABEY (ABEY) informācija

Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://abey.com
Tehniskais dokuments:
https://docs.abeychain.com
Bloku pārlūks:
https://abeyscan.com

ABEY (ABEY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ABEY (ABEY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.16B
$ 1.16B$ 1.16B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 78.65M
$ 78.65M$ 78.65M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.2363
$ 0.2363$ 0.2363
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.06770619197234143
$ 0.06770619197234143$ 0.06770619197234143
Pašreizējā cena:
$ 0.0678
$ 0.0678$ 0.0678

ABEY (ABEY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ABEY (ABEY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ABEY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ABEY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ABEY tokenomiku, uzzini ABEY tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.