Reāllaika Apple xStock cena šodien ir 270.58 USD. Seko līdzi reāllaika AAPLX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AAPLX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AAPLX

AAPLX Cenas informācija

Kas ir AAPLX

AAPLX Oficiālā tīmekļa vietne

AAPLX Tokenomika

AAPLX Cenas prognoze

AAPLX Vēsture

AAPLX iegādes rokasgrāmata

AAPLX uz bezseguma valūtu konvertētājs

AAPLX Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Apple xStock logotips

Apple xStock kurss(AAPLX)

1 AAPLX uz USD reāllaika cena:

$270.49
$270.49$270.49
+0.62%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:10 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 266.24
$ 266.24$ 266.24
24h zemākā
$ 272.15
$ 272.15$ 272.15
24h augstākā

$ 266.24
$ 266.24$ 266.24

$ 272.15
$ 272.15$ 272.15

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

-0.31%

+0.62%

+0.48%

+0.48%

Apple xStock (AAPLX) reāllaika cena ir $ 270.58. Pēdējo 24 stundu laikā AAPLX tika tirgots robežās no zemākās $ 266.24 līdz augstākajai $ 272.15, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AAPLX visu laiku augstākā cena ir $ 218.05582778461107, savukārt zemākā - $ 204.46269321696604.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AAPLX ir mainījies par -0.31% pēdējā stundā, par +0.62% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.48% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Apple xStock (AAPLX) tirgus informācija

No.1899

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 63.87K
$ 63.87K$ 63.87K

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Pašreizējais Apple xStock tirgus maksimums ir $ 1.62M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 63.87K. AAPLX apjoms apgrozībā ir 6.00K ar kopējo apjomu 8999.85946485. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.44M.

Apple xStock (AAPLX) cenas vēsture USD

Seko Apple xStock cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +1.6667+0.62%
30 dienas$ +12.62+4.89%
60 dienas$ +31.23+13.04%
90 dienas$ +51.75+23.64%
Apple xStock Cenas izmaiņas šodien

Šodien AAPLX cena mainījās par $ +1.6667 (+0.62%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Apple xStock 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +12.62 (+4.89%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Apple xStock 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AAPLX piedzīvoja izmaiņas $ +31.23 (+13.04%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Apple xStock 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +51.75 (+23.64%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Apple xStock (AAPLX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Apple xStock cenas vēstures lapu.

Kas ir Apple xStock (AAPLX)?

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Apple xStock ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AAPLX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Apple xStock mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Apple xStock pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Apple xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Apple xStock (AAPLX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Apple xStock (AAPLX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Apple xStock prognozes.

Apskati Apple xStock cenas prognozi!

Apple xStock (AAPLX) tokenomika

Apple xStock (AAPLX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AAPLX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Apple xStock (AAPLX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Apple xStock? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Apple xStock MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AAPLX uz vietējām valūtām

1 Apple xStock(AAPLX) uz VND
7,120,312.7
1 Apple xStock(AAPLX) uz AUD
A$416.6932
1 Apple xStock(AAPLX) uz GBP
205.6408
1 Apple xStock(AAPLX) uz EUR
235.4046
1 Apple xStock(AAPLX) uz USD
$270.58
1 Apple xStock(AAPLX) uz MYR
RM1,133.7302
1 Apple xStock(AAPLX) uz TRY
11,388.7122
1 Apple xStock(AAPLX) uz JPY
¥41,398.74
1 Apple xStock(AAPLX) uz ARS
ARS$394,429.8776
1 Apple xStock(AAPLX) uz RUB
21,914.2742
1 Apple xStock(AAPLX) uz INR
24,008.5634
1 Apple xStock(AAPLX) uz IDR
Rp4,509,664.8628
1 Apple xStock(AAPLX) uz PHP
15,866.8112
1 Apple xStock(AAPLX) uz EGP
￡E.12,801.1398
1 Apple xStock(AAPLX) uz BRL
R$1,461.132
1 Apple xStock(AAPLX) uz CAD
C$381.5178
1 Apple xStock(AAPLX) uz BDT
32,983.702
1 Apple xStock(AAPLX) uz NGN
388,763.9324
1 Apple xStock(AAPLX) uz COP
$1,044,709.38
1 Apple xStock(AAPLX) uz ZAR
R.4,745.9732
1 Apple xStock(AAPLX) uz UAH
11,386.0064
1 Apple xStock(AAPLX) uz TZS
T.Sh.666,452.069
1 Apple xStock(AAPLX) uz VES
Bs60,339.34
1 Apple xStock(AAPLX) uz CLP
$255,968.68
1 Apple xStock(AAPLX) uz PKR
Rs76,498.3776
1 Apple xStock(AAPLX) uz KZT
141,810.978
1 Apple xStock(AAPLX) uz THB
฿8,823.6138
1 Apple xStock(AAPLX) uz TWD
NT$8,366.3336
1 Apple xStock(AAPLX) uz AED
د.إ993.0286
1 Apple xStock(AAPLX) uz CHF
Fr219.1698
1 Apple xStock(AAPLX) uz HKD
HK$2,102.4066
1 Apple xStock(AAPLX) uz AMD
֏103,510.379
1 Apple xStock(AAPLX) uz MAD
.د.م2,519.0998
1 Apple xStock(AAPLX) uz MXN
$5,049.0228
1 Apple xStock(AAPLX) uz SAR
ريال1,014.675
1 Apple xStock(AAPLX) uz ETB
Br41,442.0328
1 Apple xStock(AAPLX) uz KES
KSh34,969.7592
1 Apple xStock(AAPLX) uz JOD
د.أ191.84122
1 Apple xStock(AAPLX) uz PLN
1,003.8518
1 Apple xStock(AAPLX) uz RON
лв1,198.6694
1 Apple xStock(AAPLX) uz SEK
kr2,594.8622
1 Apple xStock(AAPLX) uz BGN
лв459.986
1 Apple xStock(AAPLX) uz HUF
Ft91,534.5082
1 Apple xStock(AAPLX) uz CZK
5,749.825
1 Apple xStock(AAPLX) uz KWD
د.ك83.06806
1 Apple xStock(AAPLX) uz ILS
882.0908
1 Apple xStock(AAPLX) uz BOB
Bs1,869.7078
1 Apple xStock(AAPLX) uz AZN
459.986
1 Apple xStock(AAPLX) uz TJS
SM2,494.7476
1 Apple xStock(AAPLX) uz GEL
735.9776
1 Apple xStock(AAPLX) uz AOA
Kz246,877.192
1 Apple xStock(AAPLX) uz BHD
.د.ب102.00866
1 Apple xStock(AAPLX) uz BMD
$270.58
1 Apple xStock(AAPLX) uz DKK
kr1,758.77
1 Apple xStock(AAPLX) uz HNL
L7,121.6656
1 Apple xStock(AAPLX) uz MUR
12,419.622
1 Apple xStock(AAPLX) uz NAD
$4,721.621
1 Apple xStock(AAPLX) uz NOK
kr2,765.3276
1 Apple xStock(AAPLX) uz NZD
$478.9266
1 Apple xStock(AAPLX) uz PAB
B/.270.58
1 Apple xStock(AAPLX) uz PGK
K1,139.1418
1 Apple xStock(AAPLX) uz QAR
ر.ق984.9112
1 Apple xStock(AAPLX) uz RSD
дин.27,628.9238
1 Apple xStock(AAPLX) uz UZS
soʻm3,221,189.9608
1 Apple xStock(AAPLX) uz ALL
L22,758.4838
1 Apple xStock(AAPLX) uz ANG
ƒ484.3382
1 Apple xStock(AAPLX) uz AWG
ƒ484.3382
1 Apple xStock(AAPLX) uz BBD
$541.16
1 Apple xStock(AAPLX) uz BAM
KM459.986
1 Apple xStock(AAPLX) uz BIF
Fr797,940.42
1 Apple xStock(AAPLX) uz BND
$351.754
1 Apple xStock(AAPLX) uz BSD
$270.58
1 Apple xStock(AAPLX) uz JMD
$43,436.2074
1 Apple xStock(AAPLX) uz KHR
1,086,665.5148
1 Apple xStock(AAPLX) uz KMF
Fr115,267.08
1 Apple xStock(AAPLX) uz LAK
5,882,173.7954
1 Apple xStock(AAPLX) uz LKR
රු82,467.3724
1 Apple xStock(AAPLX) uz MDL
L4,583.6252
1 Apple xStock(AAPLX) uz MGA
Ar1,224,342.0304
1 Apple xStock(AAPLX) uz MOP
P2,164.64
1 Apple xStock(AAPLX) uz MVR
4,166.932
1 Apple xStock(AAPLX) uz MWK
MK468,942.198
1 Apple xStock(AAPLX) uz MZN
MT17,303.591
1 Apple xStock(AAPLX) uz NPR
रु38,384.4788
1 Apple xStock(AAPLX) uz PYG
1,918,953.36
1 Apple xStock(AAPLX) uz RWF
Fr393,152.74
1 Apple xStock(AAPLX) uz SBD
$2,226.8734
1 Apple xStock(AAPLX) uz SCR
3,834.1186
1 Apple xStock(AAPLX) uz SRD
$10,417.33
1 Apple xStock(AAPLX) uz SVC
$2,367.575
1 Apple xStock(AAPLX) uz SZL
L4,724.3268
1 Apple xStock(AAPLX) uz TMT
m949.7358
1 Apple xStock(AAPLX) uz TND
د.ت800.64622
1 Apple xStock(AAPLX) uz TTD
$1,834.5324
1 Apple xStock(AAPLX) uz UGX
Sh942,700.72
1 Apple xStock(AAPLX) uz XAF
Fr154,501.18
1 Apple xStock(AAPLX) uz XCD
$730.566
1 Apple xStock(AAPLX) uz XOF
Fr154,501.18
1 Apple xStock(AAPLX) uz XPF
Fr27,869.74
1 Apple xStock(AAPLX) uz BWP
P3,652.83
1 Apple xStock(AAPLX) uz BZD
$543.8658
1 Apple xStock(AAPLX) uz CVE
$25,967.5626
1 Apple xStock(AAPLX) uz DJF
Fr47,892.66
1 Apple xStock(AAPLX) uz DOP
$17,409.1172
1 Apple xStock(AAPLX) uz DZD
د.ج35,340.4538
1 Apple xStock(AAPLX) uz FJD
$616.9224
1 Apple xStock(AAPLX) uz GNF
Fr2,352,693.1
1 Apple xStock(AAPLX) uz GTQ
Q2,072.6428
1 Apple xStock(AAPLX) uz GYD
$56,605.336
1 Apple xStock(AAPLX) uz ISK
kr34,363.66

Apple xStock resurss

Dziļākai izpratnei par Apple xStock, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Apple xStock vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Apple xStock

Kāda ir Apple xStock (AAPLX) vērtība šodien?
Reāllaika AAPLX cena USD ir 270.58 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AAPLX uz USD cena?
Pašreizējā AAPLX uz USD cena ir $ 270.58. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Apple xStock tirgus maksimums?
AAPLX tirgus maksimums ir $ 1.62M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AAPLX apjoms apgrozībā?
AAPLX apjoms apgrozībā ir 6.00K USD.
Kāda bija AAPLX vēsturiski augstākā cena?
AAPLX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 218.05582778461107 USD apmērā.
Kāda bija AAPLX vēsturiski zemākā cena?
AAPLX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 204.46269321696604 USD.
Kāds ir AAPLX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AAPLX tirdzniecības apjoms ir $ 63.87K USD.
Vai AAPLX šogad kāps augstāk?
AAPLX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AAPLX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:10 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

AAPLX uz USD kalkulators

Summa

AAPLX
AAPLX
USD
USD

1 AAPLX = 270.58 USD

Tirgot AAPLX

AAPLX/USDT
$270.49
$270.49$270.49
+0.58%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

