BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Apple cena šodien ir 270.01 USD. Seko līdzi reāllaika AAPLON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AAPLON cenas tendenci MEXC.Reāllaika Apple cena šodien ir 270.01 USD. Seko līdzi reāllaika AAPLON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AAPLON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AAPLON

AAPLON Cenas informācija

Kas ir AAPLON

AAPLON Oficiālā tīmekļa vietne

AAPLON Tokenomika

AAPLON Cenas prognoze

AAPLON Vēsture

AAPLON iegādes rokasgrāmata

AAPLON uz bezseguma valūtu konvertētājs

AAPLON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Apple logotips

Apple kurss(AAPLON)

1 AAPLON uz USD reāllaika cena:

$270.1
$270.1$270.1
+0.63%1D
USD
Apple (AAPLON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:02 (UTC+8)

Apple (AAPLON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 265.81
$ 265.81$ 265.81
24h zemākā
$ 271.55
$ 271.55$ 271.55
24h augstākā

$ 265.81
$ 265.81$ 265.81

$ 271.55
$ 271.55$ 271.55

$ 284.4314753094952
$ 284.4314753094952$ 284.4314753094952

$ 226.40537622338067
$ 226.40537622338067$ 226.40537622338067

-0.27%

+0.63%

+0.32%

+0.32%

Apple (AAPLON) reāllaika cena ir $ 270.01. Pēdējo 24 stundu laikā AAPLON tika tirgots robežās no zemākās $ 265.81 līdz augstākajai $ 271.55, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AAPLON visu laiku augstākā cena ir $ 284.4314753094952, savukārt zemākā - $ 226.40537622338067.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AAPLON ir mainījies par -0.27% pēdējā stundā, par +0.63% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.32% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Apple (AAPLON) tirgus informācija

No.1657

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

$ 56.36K
$ 56.36K$ 56.36K

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

10.36K
10.36K 10.36K

10,360.78776068
10,360.78776068 10,360.78776068

ETH

Pašreizējais Apple tirgus maksimums ir $ 2.80M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.36K. AAPLON apjoms apgrozībā ir 10.36K ar kopējo apjomu 10360.78776068. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.80M.

Apple (AAPLON) cenas vēsture USD

Seko Apple cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +1.691+0.63%
30 dienas$ +15.28+5.99%
60 dienas$ +30.58+12.77%
90 dienas$ +90.01+50.00%
Apple Cenas izmaiņas šodien

Šodien AAPLON cena mainījās par $ +1.691 (+0.63%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Apple 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +15.28 (+5.99%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Apple 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AAPLON piedzīvoja izmaiņas $ +30.58 (+12.77%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Apple 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +90.01 (+50.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Apple (AAPLON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Apple cenas vēstures lapu.

Kas ir Apple (AAPLON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Apple ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Apple ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AAPLON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Apple mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Apple pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Apple cenas prognoze (USD)

Kāda būs Apple (AAPLON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Apple (AAPLON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Apple prognozes.

Apskati Apple cenas prognozi!

Apple (AAPLON) tokenomika

Apple (AAPLON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AAPLON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Apple (AAPLON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Apple? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Apple MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AAPLON uz vietējām valūtām

1 Apple(AAPLON) uz VND
7,105,313.15
1 Apple(AAPLON) uz AUD
A$415.8154
1 Apple(AAPLON) uz GBP
205.2076
1 Apple(AAPLON) uz EUR
234.9087
1 Apple(AAPLON) uz USD
$270.01
1 Apple(AAPLON) uz MYR
RM1,131.3419
1 Apple(AAPLON) uz TRY
11,364.7209
1 Apple(AAPLON) uz JPY
¥41,311.53
1 Apple(AAPLON) uz ARS
ARS$393,598.9772
1 Apple(AAPLON) uz RUB
21,868.1099
1 Apple(AAPLON) uz INR
23,957.9873
1 Apple(AAPLON) uz IDR
Rp4,500,164.8666
1 Apple(AAPLON) uz PHP
15,833.3864
1 Apple(AAPLON) uz EGP
￡E.12,774.1731
1 Apple(AAPLON) uz BRL
R$1,458.054
1 Apple(AAPLON) uz CAD
C$380.7141
1 Apple(AAPLON) uz BDT
32,914.219
1 Apple(AAPLON) uz NGN
387,944.9678
1 Apple(AAPLON) uz COP
$1,042,508.61
1 Apple(AAPLON) uz ZAR
R.4,735.9754
1 Apple(AAPLON) uz UAH
11,362.0208
1 Apple(AAPLON) uz TZS
T.Sh.665,048.1305
1 Apple(AAPLON) uz VES
Bs60,212.23
1 Apple(AAPLON) uz CLP
$255,429.46
1 Apple(AAPLON) uz PKR
Rs76,337.2272
1 Apple(AAPLON) uz KZT
141,512.241
1 Apple(AAPLON) uz THB
฿8,805.0261
1 Apple(AAPLON) uz TWD
NT$8,348.7092
1 Apple(AAPLON) uz AED
د.إ990.9367
1 Apple(AAPLON) uz CHF
Fr218.7081
1 Apple(AAPLON) uz HKD
HK$2,097.9777
1 Apple(AAPLON) uz AMD
֏103,292.3255
1 Apple(AAPLON) uz MAD
.د.م2,513.7931
1 Apple(AAPLON) uz MXN
$5,038.3866
1 Apple(AAPLON) uz SAR
ريال1,012.5375
1 Apple(AAPLON) uz ETB
Br41,354.7316
1 Apple(AAPLON) uz KES
KSh34,896.0924
1 Apple(AAPLON) uz JOD
د.أ191.43709
1 Apple(AAPLON) uz PLN
1,001.7371
1 Apple(AAPLON) uz RON
лв1,196.1443
1 Apple(AAPLON) uz SEK
kr2,589.3959
1 Apple(AAPLON) uz BGN
лв459.017
1 Apple(AAPLON) uz HUF
Ft91,341.6829
1 Apple(AAPLON) uz CZK
5,737.7125
1 Apple(AAPLON) uz KWD
د.ك82.89307
1 Apple(AAPLON) uz ILS
880.2326
1 Apple(AAPLON) uz BOB
Bs1,865.7691
1 Apple(AAPLON) uz AZN
459.017
1 Apple(AAPLON) uz TJS
SM2,489.4922
1 Apple(AAPLON) uz GEL
734.4272
1 Apple(AAPLON) uz AOA
Kz246,357.124
1 Apple(AAPLON) uz BHD
.د.ب101.79377
1 Apple(AAPLON) uz BMD
$270.01
1 Apple(AAPLON) uz DKK
kr1,755.065
1 Apple(AAPLON) uz HNL
L7,106.6632
1 Apple(AAPLON) uz MUR
12,393.459
1 Apple(AAPLON) uz NAD
$4,711.6745
1 Apple(AAPLON) uz NOK
kr2,759.5022
1 Apple(AAPLON) uz NZD
$477.9177
1 Apple(AAPLON) uz PAB
B/.270.01
1 Apple(AAPLON) uz PGK
K1,136.7421
1 Apple(AAPLON) uz QAR
ر.ق982.8364
1 Apple(AAPLON) uz RSD
дин.27,570.7211
1 Apple(AAPLON) uz UZS
soʻm3,214,404.2476
1 Apple(AAPLON) uz ALL
L22,710.5411
1 Apple(AAPLON) uz ANG
ƒ483.3179
1 Apple(AAPLON) uz AWG
ƒ483.3179
1 Apple(AAPLON) uz BBD
$540.02
1 Apple(AAPLON) uz BAM
KM459.017
1 Apple(AAPLON) uz BIF
Fr796,259.49
1 Apple(AAPLON) uz BND
$351.013
1 Apple(AAPLON) uz BSD
$270.01
1 Apple(AAPLON) uz JMD
$43,344.7053
1 Apple(AAPLON) uz KHR
1,084,376.3606
1 Apple(AAPLON) uz KMF
Fr115,024.26
1 Apple(AAPLON) uz LAK
5,869,782.4913
1 Apple(AAPLON) uz LKR
රු82,293.6478
1 Apple(AAPLON) uz MDL
L4,573.9694
1 Apple(AAPLON) uz MGA
Ar1,221,762.8488
1 Apple(AAPLON) uz MOP
P2,160.08
1 Apple(AAPLON) uz MVR
4,158.154
1 Apple(AAPLON) uz MWK
MK467,954.331
1 Apple(AAPLON) uz MZN
MT17,267.1395
1 Apple(AAPLON) uz NPR
रु38,303.6186
1 Apple(AAPLON) uz PYG
1,914,910.92
1 Apple(AAPLON) uz RWF
Fr392,324.53
1 Apple(AAPLON) uz SBD
$2,222.1823
1 Apple(AAPLON) uz SCR
3,826.0417
1 Apple(AAPLON) uz SRD
$10,395.385
1 Apple(AAPLON) uz SVC
$2,362.5875
1 Apple(AAPLON) uz SZL
L4,714.3746
1 Apple(AAPLON) uz TMT
m947.7351
1 Apple(AAPLON) uz TND
د.ت798.95959
1 Apple(AAPLON) uz TTD
$1,830.6678
1 Apple(AAPLON) uz UGX
Sh940,714.84
1 Apple(AAPLON) uz XAF
Fr154,175.71
1 Apple(AAPLON) uz XCD
$729.027
1 Apple(AAPLON) uz XOF
Fr154,175.71
1 Apple(AAPLON) uz XPF
Fr27,811.03
1 Apple(AAPLON) uz BWP
P3,645.135
1 Apple(AAPLON) uz BZD
$542.7201
1 Apple(AAPLON) uz CVE
$25,912.8597
1 Apple(AAPLON) uz DJF
Fr47,791.77
1 Apple(AAPLON) uz DOP
$17,372.4434
1 Apple(AAPLON) uz DZD
د.ج35,266.0061
1 Apple(AAPLON) uz FJD
$615.6228
1 Apple(AAPLON) uz GNF
Fr2,347,736.95
1 Apple(AAPLON) uz GTQ
Q2,068.2766
1 Apple(AAPLON) uz GYD
$56,486.092
1 Apple(AAPLON) uz ISK
kr34,291.27

Apple resurss

Dziļākai izpratnei par Apple, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Apple vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Apple

Kāda ir Apple (AAPLON) vērtība šodien?
Reāllaika AAPLON cena USD ir 270.01 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AAPLON uz USD cena?
Pašreizējā AAPLON uz USD cena ir $ 270.01. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Apple tirgus maksimums?
AAPLON tirgus maksimums ir $ 2.80M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AAPLON apjoms apgrozībā?
AAPLON apjoms apgrozībā ir 10.36K USD.
Kāda bija AAPLON vēsturiski augstākā cena?
AAPLON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 284.4314753094952 USD apmērā.
Kāda bija AAPLON vēsturiski zemākā cena?
AAPLON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 226.40537622338067 USD.
Kāds ir AAPLON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AAPLON tirdzniecības apjoms ir $ 56.36K USD.
Vai AAPLON šogad kāps augstāk?
AAPLON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AAPLON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:17:02 (UTC+8)

Apple (AAPLON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

AAPLON uz USD kalkulators

Summa

AAPLON
AAPLON
USD
USD

1 AAPLON = 270.01 USD

Tirgot AAPLON

AAPLON/USDT
$270.1
$270.1$270.1
+0.60%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,073.40
$100,073.40$100,073.40

-3.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,200.80
$3,200.80$3,200.80

-8.73%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.34
$151.34$151.34

-6.27%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1297
$2.1297$2.1297

-6.67%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,073.40
$100,073.40$100,073.40

-3.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,200.80
$3,200.80$3,200.80

-8.73%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.34
$151.34$151.34

-6.27%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1297
$2.1297$2.1297

-6.67%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15426
$0.15426$0.15426

-5.89%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4585
$1.4585$1.4585

+872.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12750
$0.12750$0.12750

+731.16%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000339
$0.0000000000000000000000000339$0.0000000000000000000000000339

+391.30%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000254
$0.000000000254$0.000000000254

+195.34%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000720
$0.0000720$0.0000720

+75.60%