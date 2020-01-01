AAA Cat (AAACAT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AAA Cat (AAACAT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AAA Cat (AAACAT) informācija

aaa cat is a meme coin on the Sui chain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://aaacatsui.com/
Bloku pārlūks:
https://suivision.xyz/coin/0xd976fda9a9786cda1a36dee360013d775a5e5f206f8e20f84fad3385e99eeb2d::aaa::AAA

AAA Cat (AAACAT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AAA Cat (AAACAT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 385.40K
$ 385.40K$ 385.40K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00399
$ 0.00399$ 0.00399
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000023339714806045
$ 0.000023339714806045$ 0.000023339714806045
Pašreizējā cena:
$ 0.00003854
$ 0.00003854$ 0.00003854

AAA Cat (AAACAT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AAA Cat (AAACAT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AAACAT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AAACAT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AAACAT tokenomiku, uzzini AAACAT tokena reāllaika cenu!

AAA Cat (AAACAT) cenas vēsture

AAACAT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AAACAT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AAACAT? Mūsu AAACAT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.