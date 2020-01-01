47th POTUS (TRUMP47) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par 47th POTUS (TRUMP47), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
47th POTUS (TRUMP47) informācija

They tried to take him down, throwing every obstacle in his path, but he fought relentlessly and emerged victorious. Against all odds, Donald J. Trump, the 47th President of the United States, is coming back stronger than ever. He’s ready to take on the corrupt establishment and restore the nation’s founding principles. Brace yourselves Trump is here to Save America and lead it toward a future of prosperity, freedom, and true patriotism! The people’s voice will be heard again.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://trump47president.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://trump47president.xyz/

47th POTUS (TRUMP47) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos 47th POTUS (TRUMP47) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 36.43K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 36.43K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00824892
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
47th POTUS (TRUMP47) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

47th POTUS (TRUMP47) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TRUMP47 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TRUMP47 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TRUMP47 tokenomiku, uzzini TRUMP47 tokena reāllaika cenu!

TRUMP47 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TRUMP47? Mūsu TRUMP47 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.