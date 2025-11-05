BiržaDEX+
Reāllaika 401K cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika 401K uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 401K cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 401K

401K Cenas informācija

Kas ir 401K

401K Oficiālā tīmekļa vietne

401K Tokenomika

401K Cenas prognoze

401K logotips

401K Cena (401K)

Nav sarakstā

1 401K uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
401K (401K) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:52 (UTC+8)

401K (401K) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00474828
$ 0.00474828$ 0.00474828

$ 0
$ 0$ 0

+4.18%

-7.40%

-28.88%

-28.88%

401K (401K) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā 401K tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 401K visu laiku augstākā cena ir $ 0.00474828, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 401K ir mainījies par +4.18% pēdējā stundā, par -7.40% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

401K (401K) tirgus informācija

$ 25.70K
$ 25.70K$ 25.70K

--
----

$ 25.70K
$ 25.70K$ 25.70K

958.20M
958.20M 958.20M

958,203,669.8833203
958,203,669.8833203 958,203,669.8833203

Pašreizējais 401K tirgus maksimums ir $ 25.70K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. 401K apjoms apgrozībā ir 958.20M ar kopējo apjomu 958203669.8833203. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 25.70K.

401K (401K) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas 401K uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas 401K uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas 401K uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas 401K uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.40%
30 dienas$ 0-51.61%
60 dienas$ 0-80.39%
90 dienas$ 0--

Kas ir 401K (401K)?

401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks

Rewards are based on volume. Which means that:

Price goes up? More stocks

Price goes down? More stocks

There is a tax on each transaction that is used for generating rewards

Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens

CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE

Buyer beware:

At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract

Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not

Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

401K (401K) resurss

Oficiālā interneta vietne

401K cenas prognoze (USD)

Kāda būs 401K (401K) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu 401K (401K) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 401K prognozes.

Apskati 401K cenas prognozi!

401K uz vietējām valūtām

401K (401K) tokenomika

401K (401K) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 401K tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par 401K (401K)

Kāda ir 401K (401K) vērtība šodien?
Reāllaika 401K cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 401K uz USD cena?
Pašreizējā 401K uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir 401K tirgus maksimums?
401K tirgus maksimums ir $ 25.70K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 401K apjoms apgrozībā?
401K apjoms apgrozībā ir 958.20M USD.
Kāda bija 401K vēsturiski augstākā cena?
401K sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00474828 USD apmērā.
Kāda bija 401K vēsturiski zemākā cena?
401K sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir 401K tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 401K tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai 401K šogad kāps augstāk?
401K cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 401K cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:52 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

