Reāllaika 401jK cena šodien ir 0.00600023 USD. Seko līdzi reāllaika 401JK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 401JK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 401JK

401JK Cenas informācija

Kas ir 401JK

401JK Oficiālā tīmekļa vietne

401JK Tokenomika

401JK Cenas prognoze

401jK logotips

401jK Cena (401JK)

Nav sarakstā

1 401JK uz USD reāllaika cena:

$0.00600023
+6.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
401jK (401JK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:24:05 (UTC+8)

401jK (401JK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00553256
24h zemākā
$ 0.00654147
24h augstākā

$ 0.00553256
$ 0.00654147
$ 0.01195204
$ 0
+2.34%

+6.97%

+57.62%

+57.62%

401jK (401JK) reāllaika cena ir $0.00600023. Pēdējo 24 stundu laikā 401JK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00553256 līdz augstākajai $ 0.00654147, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 401JK visu laiku augstākā cena ir $ 0.01195204, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 401JK ir mainījies par +2.34% pēdējā stundā, par +6.97% pēdējo 24 stundu laikā un par +57.62% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

401jK (401JK) tirgus informācija

$ 5.98M
--
$ 5.98M
999.34M
999,343,170.450093
Pašreizējais 401jK tirgus maksimums ir $ 5.98M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. 401JK apjoms apgrozībā ir 999.34M ar kopējo apjomu 999343170.450093. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.98M.

401jK (401JK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas 401jK uz USD bija $ +0.00039117.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas 401jK uz USD bija $ +0.0019950944.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas 401jK uz USD bija $ +0.2971934847.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas 401jK uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00039117+6.97%
30 dienas$ +0.0019950944+33.25%
60 dienas$ +0.2971934847+4,953.03%
90 dienas$ 0--

Kas ir 401jK (401JK)?

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

401jK (401JK) resurss

Oficiālā interneta vietne

401jK cenas prognoze (USD)

Kāda būs 401jK (401JK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu 401jK (401JK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 401jK prognozes.

Apskati 401jK cenas prognozi!

401JK uz vietējām valūtām

401jK (401JK) tokenomika

401jK (401JK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 401JK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par 401jK (401JK)

Kāda ir 401jK (401JK) vērtība šodien?
Reāllaika 401JK cena USD ir 0.00600023 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 401JK uz USD cena?
Pašreizējā 401JK uz USD cena ir $ 0.00600023. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir 401jK tirgus maksimums?
401JK tirgus maksimums ir $ 5.98M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 401JK apjoms apgrozībā?
401JK apjoms apgrozībā ir 999.34M USD.
Kāda bija 401JK vēsturiski augstākā cena?
401JK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01195204 USD apmērā.
Kāda bija 401JK vēsturiski zemākā cena?
401JK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir 401JK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 401JK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai 401JK šogad kāps augstāk?
401JK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 401JK cenas prognozi dziļākai analīzei.
401jK (401JK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

