3ULL (3ULL) tokenomika

3ULL (3ULL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par 3ULL (3ULL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

3ULL (3ULL) informācija

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://playa3ull.games
Tehniskais dokuments:
https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf
Bloku pārlūks:
https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937

3ULL (3ULL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos 3ULL (3ULL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M
Kopējais apjoms:
$ 15.59B
$ 15.59B$ 15.59B
Apjoms apgrozībā:
$ 4.72B
$ 4.72B$ 4.72B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 33.19M
$ 33.19M$ 33.19M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0112001
$ 0.0112001$ 0.0112001
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000275923973430748
$ 0.000275923973430748$ 0.000275923973430748
Pašreizējā cena:
$ 0.0006637
$ 0.0006637$ 0.0006637

3ULL (3ULL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

3ULL (3ULL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais 3ULL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu 3ULL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti 3ULL tokenomiku, uzzini 3ULL tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties 3ULL

Vēlies iekļaut 3ULL (3ULL) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas 3ULL iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

3ULL (3ULL) cenas vēsture

3ULL cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

3ULL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas 3ULL? Mūsu 3ULL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.