MOON (2MOON) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MOON (2MOON), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
MOON (2MOON) informācija

MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://moon.ws/
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E

MOON (2MOON) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MOON (2MOON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 126.23K
$ 126.23K
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 63.47B
$ 63.47B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 198.90K
$ 198.90K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00068
$ 0.00068
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000001022454904529
$ 0.000001022454904529
Pašreizējā cena:
$ 0.000001989
$ 0.000001989

MOON (2MOON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MOON (2MOON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais 2MOON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu 2MOON tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti 2MOON tokenomiku, uzzini 2MOON tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.