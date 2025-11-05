BiržaDEX+
Reāllaika 24K Gold PEPE cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GOLDPEPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOLDPEPE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GOLDPEPE

GOLDPEPE Cenas informācija

Kas ir GOLDPEPE

GOLDPEPE Tokenomika

GOLDPEPE Cenas prognoze

24K Gold PEPE logotips

24K Gold PEPE Cena (GOLDPEPE)

Nav sarakstā

1 GOLDPEPE uz USD reāllaika cena:

--
----
+1.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:45 (UTC+8)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.33%

-17.95%

-17.95%

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GOLDPEPE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GOLDPEPE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GOLDPEPE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +1.33% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) tirgus informācija

$ 81.36K
$ 81.36K$ 81.36K

--
----

$ 81.36K
$ 81.36K$ 81.36K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,785.275677
999,959,785.275677 999,959,785.275677

Pašreizējais 24K Gold PEPE tirgus maksimums ir $ 81.36K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GOLDPEPE apjoms apgrozībā ir 999.96M ar kopējo apjomu 999959785.275677. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 81.36K.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas 24K Gold PEPE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas 24K Gold PEPE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas 24K Gold PEPE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas 24K Gold PEPE uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+1.33%
30 dienas$ 0-38.32%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)?

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

24K Gold PEPE cenas prognoze (USD)

Kāda būs 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 24K Gold PEPE prognozes.

Apskati 24K Gold PEPE cenas prognozi!

GOLDPEPE uz vietējām valūtām

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) tokenomika

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GOLDPEPE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Kāda ir 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) vērtība šodien?
Reāllaika GOLDPEPE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GOLDPEPE uz USD cena?
Pašreizējā GOLDPEPE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir 24K Gold PEPE tirgus maksimums?
GOLDPEPE tirgus maksimums ir $ 81.36K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GOLDPEPE apjoms apgrozībā?
GOLDPEPE apjoms apgrozībā ir 999.96M USD.
Kāda bija GOLDPEPE vēsturiski augstākā cena?
GOLDPEPE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija GOLDPEPE vēsturiski zemākā cena?
GOLDPEPE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GOLDPEPE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GOLDPEPE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GOLDPEPE šogad kāps augstāk?
GOLDPEPE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GOLDPEPE cenas prognozi dziļākai analīzei.
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

