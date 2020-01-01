21Million (21M) tokenomika

21Million (21M) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par 21Million (21M), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

21Million (21M) informācija

21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://21million.finance/
Tehniskais dokuments:
https://21million.finance/assets/whitepaper/21Million_Whitepaper_English.pdf

21Million (21M) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos 21Million (21M) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 644.92K
$ 644.92K$ 644.92K
Kopējais apjoms:
$ 17.74M
$ 17.74M$ 17.74M
Apjoms apgrozībā:
$ 17.32M
$ 17.32M$ 17.32M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 660.55K
$ 660.55K$ 660.55K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.085285
$ 0.085285$ 0.085285
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01591473
$ 0.01591473$ 0.01591473
Pašreizējā cena:
$ 0.0371424
$ 0.0371424$ 0.0371424

21Million (21M) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

21Million (21M) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais 21M tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu 21M tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti 21M tokenomiku, uzzini 21M tokena reāllaika cenu!

21M cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas 21M? Mūsu 21M cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.