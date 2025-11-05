BiržaDEX+
Reāllaika 1DEV cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika 1DEV uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 1DEV cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 1DEV

1DEV Cenas informācija

Kas ir 1DEV

1DEV Tehniskais dokuments

1DEV Oficiālā tīmekļa vietne

1DEV Tokenomika

1DEV Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

1DEV logotips

1DEV Cena (1DEV)

Nav sarakstā

1 1DEV uz USD reāllaika cena:

$0.00019606
$0.00019606$0.00019606
+8.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
1DEV (1DEV) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:37 (UTC+8)

1DEV (1DEV) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.44%

+8.75%

-32.08%

-32.08%

1DEV (1DEV) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā 1DEV tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 1DEV visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 1DEV ir mainījies par +2.44% pēdējā stundā, par +8.75% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.08% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

1DEV (1DEV) tirgus informācija

$ 163.20K
$ 163.20K$ 163.20K

--
----

$ 192.00K
$ 192.00K$ 192.00K

849.96M
849.96M 849.96M

999,957,355.738805
999,957,355.738805 999,957,355.738805

Pašreizējais 1DEV tirgus maksimums ir $ 163.20K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. 1DEV apjoms apgrozībā ir 849.96M ar kopējo apjomu 999957355.738805. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 192.00K.

1DEV (1DEV) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas 1DEV uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas 1DEV uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas 1DEV uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas 1DEV uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+8.75%
30 dienas$ 0+3.92%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir 1DEV (1DEV)?

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

1DEV cenas prognoze (USD)

Kāda būs 1DEV (1DEV) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu 1DEV (1DEV) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 1DEV prognozes.

Apskati 1DEV cenas prognozi!

1DEV uz vietējām valūtām

1DEV (1DEV) tokenomika

1DEV (1DEV) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 1DEV tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par 1DEV (1DEV)

Kāda ir 1DEV (1DEV) vērtība šodien?
Reāllaika 1DEV cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 1DEV uz USD cena?
Pašreizējā 1DEV uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir 1DEV tirgus maksimums?
1DEV tirgus maksimums ir $ 163.20K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 1DEV apjoms apgrozībā?
1DEV apjoms apgrozībā ir 849.96M USD.
Kāda bija 1DEV vēsturiski augstākā cena?
1DEV sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija 1DEV vēsturiski zemākā cena?
1DEV sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir 1DEV tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 1DEV tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai 1DEV šogad kāps augstāk?
1DEV cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 1DEV cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:37 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

