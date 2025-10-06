R0AR TOKEN kurss(1R0R)
R0AR TOKEN (1R0R) reāllaika cena ir $ 0.01284. Pēdējo 24 stundu laikā 1R0R tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01284 līdz augstākajai $ 0.01319, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 1R0R visu laiku augstākā cena ir $ 0.05359728874422925, savukārt zemākā - $ 0.003689277531738991.
Īstermiņa veiktspējas ziņā 1R0R ir mainījies par -0.78% pēdējā stundā, par -0.54% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais R0AR TOKEN tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 9.42K. 1R0R apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000010. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 128.40M.
Seko R0AR TOKEN cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.0000697
|-0.54%
|30 dienas
|$ -0.02229
|-63.46%
|60 dienas
|$ -0.00775
|-37.64%
|90 dienas
|$ -0.00778
|-37.74%
Šodien 1R0R cena mainījās par $ -0.0000697 (-0.54%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.
Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.02229 (-63.46%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.
Izvēršot skatu uz 60 dienām, 1R0R piedzīvoja izmaiņas $ -0.00775 (-37.64%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.
Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00778 (-37.74%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.
Vēlies uzzināt pilnīgu R0AR TOKEN (1R0R) cenas vēsturi un tās svārstības?
Apskati R0AR TOKEN cenas vēstures lapu.
R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.
R0AR TOKEN ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu R0AR TOKEN ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.
Papildus tam tu vari:
- Apskatīt 1R0R steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par R0AR TOKEN mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.
Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu R0AR TOKEN pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.
Kāda būs R0AR TOKEN (1R0R) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu R0AR TOKEN (1R0R) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa R0AR TOKEN prognozes.
Apskati R0AR TOKEN cenas prognozi!
R0AR TOKEN (1R0R) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 1R0R tokena tokenomiku tagad!
Vēlies uzzināt, kā iegādāties R0AR TOKEN? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties R0AR TOKEN MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.
Dziļākai izpratnei par R0AR TOKEN, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
