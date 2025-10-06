Reāllaika R0AR TOKEN cena šodien ir 0.01284 USD. Seko līdzi reāllaika 1R0R uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 1R0R cenas tendenci MEXC.Reāllaika R0AR TOKEN cena šodien ir 0.01284 USD. Seko līdzi reāllaika 1R0R uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 1R0R cenas tendenci MEXC.

$0.01284
$0.01284$0.01284
-0.54%1D
R0AR TOKEN (1R0R) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:21:51 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01284
$ 0.01284$ 0.01284
24h zemākā
$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319
24h augstākā

$ 0.01284
$ 0.01284$ 0.01284

$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

-0.78%

-0.54%

-25.14%

-25.14%

R0AR TOKEN (1R0R) reāllaika cena ir $ 0.01284. Pēdējo 24 stundu laikā 1R0R tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01284 līdz augstākajai $ 0.01319, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 1R0R visu laiku augstākā cena ir $ 0.05359728874422925, savukārt zemākā - $ 0.003689277531738991.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 1R0R ir mainījies par -0.78% pēdējā stundā, par -0.54% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

R0AR TOKEN (1R0R) tirgus informācija

No.5870

--
----

$ 9.42K
$ 9.42K$ 9.42K

$ 128.40M
$ 128.40M$ 128.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

Pašreizējais R0AR TOKEN tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 9.42K. 1R0R apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000010. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 128.40M.

R0AR TOKEN (1R0R) cenas vēsture USD

Seko R0AR TOKEN cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000697-0.54%
30 dienas$ -0.02229-63.46%
60 dienas$ -0.00775-37.64%
90 dienas$ -0.00778-37.74%
R0AR TOKEN Cenas izmaiņas šodien

Šodien 1R0R cena mainījās par $ -0.0000697 (-0.54%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

R0AR TOKEN 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.02229 (-63.46%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

R0AR TOKEN 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, 1R0R piedzīvoja izmaiņas $ -0.00775 (-37.64%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

R0AR TOKEN 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00778 (-37.74%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu R0AR TOKEN (1R0R) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati R0AR TOKEN cenas vēstures lapu.

Kas ir R0AR TOKEN (1R0R)?

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu R0AR TOKEN ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt 1R0R steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par R0AR TOKEN mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu R0AR TOKEN pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

R0AR TOKEN cenas prognoze (USD)

Kāda būs R0AR TOKEN (1R0R) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu R0AR TOKEN (1R0R) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa R0AR TOKEN prognozes.

Apskati R0AR TOKEN cenas prognozi!

R0AR TOKEN (1R0R) tokenomika

R0AR TOKEN (1R0R) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 1R0R tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties R0AR TOKEN (1R0R)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties R0AR TOKEN? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties R0AR TOKEN MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

R0AR TOKEN resurss

Dziļākai izpratnei par R0AR TOKEN, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā R0AR TOKEN vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par R0AR TOKEN

Kāda ir R0AR TOKEN (1R0R) vērtība šodien?
Reāllaika 1R0R cena USD ir 0.01284 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 1R0R uz USD cena?
Pašreizējā 1R0R uz USD cena ir $ 0.01284. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir R0AR TOKEN tirgus maksimums?
1R0R tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 1R0R apjoms apgrozībā?
1R0R apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija 1R0R vēsturiski augstākā cena?
1R0R sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.05359728874422925 USD apmērā.
Kāda bija 1R0R vēsturiski zemākā cena?
1R0R sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.003689277531738991 USD.
Kāds ir 1R0R tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 1R0R tirdzniecības apjoms ir $ 9.42K USD.
Vai 1R0R šogad kāps augstāk?
1R0R cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 1R0R cenas prognozi dziļākai analīzei.
R0AR TOKEN (1R0R) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Populārās ziņas

SEC pret inovāciju: Kas ir jaunās nolēmuma būtība

October 5, 2025

Bitcoin tirgus atjauninājums: BTC sasniedz jaunu rekordu virs 125 000 ASV dolāru

October 5, 2025

MEXC nākotnes maržas atdeve: iespējas un izaicinājumi divkāršas ienākumu gūšanai no tirdzniecības

October 3, 2025
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

