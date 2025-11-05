BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika One More Game cena šodien ir 0.000004222 USD. Seko līdzi reāllaika 1MORE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 1MORE cenas tendenci MEXC.Reāllaika One More Game cena šodien ir 0.000004222 USD. Seko līdzi reāllaika 1MORE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 1MORE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 1MORE

1MORE Cenas informācija

Kas ir 1MORE

1MORE Tehniskais dokuments

1MORE Oficiālā tīmekļa vietne

1MORE Tokenomika

1MORE Cenas prognoze

1MORE Vēsture

1MORE iegādes rokasgrāmata

1MORE uz bezseguma valūtu konvertētājs

1MORE Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

One More Game logotips

One More Game kurss(1MORE)

1 1MORE uz USD reāllaika cena:

$0.000004222
$0.000004222$0.000004222
+0.02%1D
USD
One More Game (1MORE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:16:29 (UTC+8)

One More Game (1MORE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.000004208
$ 0.000004208$ 0.000004208
24h zemākā
$ 0.000004572
$ 0.000004572$ 0.000004572
24h augstākā

$ 0.000004208
$ 0.000004208$ 0.000004208

$ 0.000004572
$ 0.000004572$ 0.000004572

--
----

--
----

0.00%

+0.02%

+36.76%

+36.76%

One More Game (1MORE) reāllaika cena ir $ 0.000004222. Pēdējo 24 stundu laikā 1MORE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.000004208 līdz augstākajai $ 0.000004572, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 1MORE visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 1MORE ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par +0.02% pēdējo 24 stundu laikā un par +36.76% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

One More Game (1MORE) tirgus informācija

--
----

$ 2.56K
$ 2.56K$ 2.56K

$ 42.22K
$ 42.22K$ 42.22K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Pašreizējais One More Game tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 2.56K. 1MORE apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 42.22K.

One More Game (1MORE) cenas vēsture USD

Seko One More Game cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00000000084+0.02%
30 dienas$ -0.013015778-99.97%
60 dienas$ -0.012495778-99.97%
90 dienas$ -0.012495778-99.97%
One More Game Cenas izmaiņas šodien

Šodien 1MORE cena mainījās par $ +0.00000000084 (+0.02%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

One More Game 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.013015778 (-99.97%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

One More Game 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, 1MORE piedzīvoja izmaiņas $ -0.012495778 (-99.97%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

One More Game 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.012495778 (-99.97%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu One More Game (1MORE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati One More Game cenas vēstures lapu.

Kas ir One More Game (1MORE)?

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

One More Game ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu One More Game ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt 1MORE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par One More Game mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu One More Game pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

One More Game cenas prognoze (USD)

Kāda būs One More Game (1MORE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu One More Game (1MORE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa One More Game prognozes.

Apskati One More Game cenas prognozi!

One More Game (1MORE) tokenomika

One More Game (1MORE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 1MORE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties One More Game (1MORE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties One More Game? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties One More Game MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

1MORE uz vietējām valūtām

1 One More Game(1MORE) uz VND
0.11110193
1 One More Game(1MORE) uz AUD
A$0.00000650188
1 One More Game(1MORE) uz GBP
0.00000320872
1 One More Game(1MORE) uz EUR
0.00000367314
1 One More Game(1MORE) uz USD
$0.000004222
1 One More Game(1MORE) uz MYR
RM0.00001769018
1 One More Game(1MORE) uz TRY
0.00017770398
1 One More Game(1MORE) uz JPY
¥0.000645966
1 One More Game(1MORE) uz ARS
ARS$0.00615449384
1 One More Game(1MORE) uz RUB
0.00034193978
1 One More Game(1MORE) uz INR
0.00037461806
1 One More Game(1MORE) uz IDR
Rp0.07036663852
1 One More Game(1MORE) uz PHP
0.00024757808
1 One More Game(1MORE) uz EGP
￡E.0.00019974282
1 One More Game(1MORE) uz BRL
R$0.0000227988
1 One More Game(1MORE) uz CAD
C$0.00000595302
1 One More Game(1MORE) uz BDT
0.0005146618
1 One More Game(1MORE) uz NGN
0.00606608516
1 One More Game(1MORE) uz COP
$0.016301142
1 One More Game(1MORE) uz ZAR
R.0.00007405388
1 One More Game(1MORE) uz UAH
0.00017766176
1 One More Game(1MORE) uz TZS
T.Sh.0.0103989971
1 One More Game(1MORE) uz VES
Bs0.000941506
1 One More Game(1MORE) uz CLP
$0.003994012
1 One More Game(1MORE) uz PKR
Rs0.00119364384
1 One More Game(1MORE) uz KZT
0.0022127502
1 One More Game(1MORE) uz THB
฿0.00013767942
1 One More Game(1MORE) uz TWD
NT$0.00013054424
1 One More Game(1MORE) uz AED
د.إ0.00001549474
1 One More Game(1MORE) uz CHF
Fr0.00000341982
1 One More Game(1MORE) uz HKD
HK$0.00003280494
1 One More Game(1MORE) uz AMD
֏0.0016151261
1 One More Game(1MORE) uz MAD
.د.م0.00003930682
1 One More Game(1MORE) uz MXN
$0.00007878252
1 One More Game(1MORE) uz SAR
ريال0.0000158325
1 One More Game(1MORE) uz ETB
Br0.00064664152
1 One More Game(1MORE) uz KES
KSh0.00054565128
1 One More Game(1MORE) uz JOD
د.أ0.000002993398
1 One More Game(1MORE) uz PLN
0.00001566362
1 One More Game(1MORE) uz RON
лв0.00001870346
1 One More Game(1MORE) uz SEK
kr0.00004048898
1 One More Game(1MORE) uz BGN
лв0.0000071774
1 One More Game(1MORE) uz HUF
Ft0.00142826038
1 One More Game(1MORE) uz CZK
0.0000897175
1 One More Game(1MORE) uz KWD
د.ك0.000001296154
1 One More Game(1MORE) uz ILS
0.00001376372
1 One More Game(1MORE) uz BOB
Bs0.00002917402
1 One More Game(1MORE) uz AZN
0.0000071774
1 One More Game(1MORE) uz TJS
SM0.00003892684
1 One More Game(1MORE) uz GEL
0.00001148384
1 One More Game(1MORE) uz AOA
Kz0.0038521528
1 One More Game(1MORE) uz BHD
.د.ب0.000001591694
1 One More Game(1MORE) uz BMD
$0.000004222
1 One More Game(1MORE) uz DKK
kr0.000027443
1 One More Game(1MORE) uz HNL
L0.00011112304
1 One More Game(1MORE) uz MUR
0.0001937898
1 One More Game(1MORE) uz NAD
$0.0000736739
1 One More Game(1MORE) uz NOK
kr0.00004314884
1 One More Game(1MORE) uz NZD
$0.00000747294
1 One More Game(1MORE) uz PAB
B/.0.000004222
1 One More Game(1MORE) uz PGK
K0.00001777462
1 One More Game(1MORE) uz QAR
ر.ق0.00001536808
1 One More Game(1MORE) uz RSD
дин.0.00043110842
1 One More Game(1MORE) uz UZS
soʻm0.05026189672
1 One More Game(1MORE) uz ALL
L0.00035511242
1 One More Game(1MORE) uz ANG
ƒ0.00000755738
1 One More Game(1MORE) uz AWG
ƒ0.00000755738
1 One More Game(1MORE) uz BBD
$0.000008444
1 One More Game(1MORE) uz BAM
KM0.0000071774
1 One More Game(1MORE) uz BIF
Fr0.012450678
1 One More Game(1MORE) uz BND
$0.0000054886
1 One More Game(1MORE) uz BSD
$0.000004222
1 One More Game(1MORE) uz JMD
$0.00067775766
1 One More Game(1MORE) uz KHR
0.01695580532
1 One More Game(1MORE) uz KMF
Fr0.001798572
1 One More Game(1MORE) uz LAK
0.09178260686
1 One More Game(1MORE) uz LKR
රු0.00128678116
1 One More Game(1MORE) uz MDL
L0.00007152068
1 One More Game(1MORE) uz MGA
Ar0.01910404336
1 One More Game(1MORE) uz MOP
P0.000033776
1 One More Game(1MORE) uz MVR
0.0000650188
1 One More Game(1MORE) uz MWK
MK0.0073171482
1 One More Game(1MORE) uz MZN
MT0.0002699969
1 One More Game(1MORE) uz NPR
रु0.00059893292
1 One More Game(1MORE) uz PYG
0.029942424
1 One More Game(1MORE) uz RWF
Fr0.006134566
1 One More Game(1MORE) uz SBD
$0.00003474706
1 One More Game(1MORE) uz SCR
0.00005982574
1 One More Game(1MORE) uz SRD
$0.000162547
1 One More Game(1MORE) uz SVC
$0.0000369425
1 One More Game(1MORE) uz SZL
L0.00007371612
1 One More Game(1MORE) uz TMT
m0.00001481922
1 One More Game(1MORE) uz TND
د.ت0.000012492898
1 One More Game(1MORE) uz TTD
$0.00002862516
1 One More Game(1MORE) uz UGX
Sh0.014709448
1 One More Game(1MORE) uz XAF
Fr0.002410762
1 One More Game(1MORE) uz XCD
$0.0000113994
1 One More Game(1MORE) uz XOF
Fr0.002410762
1 One More Game(1MORE) uz XPF
Fr0.000434866
1 One More Game(1MORE) uz BWP
P0.000056997
1 One More Game(1MORE) uz BZD
$0.00000848622
1 One More Game(1MORE) uz CVE
$0.00040518534
1 One More Game(1MORE) uz DJF
Fr0.000747294
1 One More Game(1MORE) uz DOP
$0.00027164348
1 One More Game(1MORE) uz DZD
د.ج0.00055143542
1 One More Game(1MORE) uz FJD
$0.00000962616
1 One More Game(1MORE) uz GNF
Fr0.03671029
1 One More Game(1MORE) uz GTQ
Q0.00003234052
1 One More Game(1MORE) uz GYD
$0.0008832424
1 One More Game(1MORE) uz ISK
kr0.000536194

One More Game resurss

Dziļākai izpratnei par One More Game, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā One More Game vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par One More Game

Kāda ir One More Game (1MORE) vērtība šodien?
Reāllaika 1MORE cena USD ir 0.000004222 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 1MORE uz USD cena?
Pašreizējā 1MORE uz USD cena ir $ 0.000004222. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir One More Game tirgus maksimums?
1MORE tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 1MORE apjoms apgrozībā?
1MORE apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija 1MORE vēsturiski augstākā cena?
1MORE sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija 1MORE vēsturiski zemākā cena?
1MORE sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir 1MORE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 1MORE tirdzniecības apjoms ir $ 2.56K USD.
Vai 1MORE šogad kāps augstāk?
1MORE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 1MORE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:16:29 (UTC+8)

One More Game (1MORE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

1MORE uz USD kalkulators

Summa

1MORE
1MORE
USD
USD

1 1MORE = 0.000004222 USD

Tirgot 1MORE

1MORE/USDT
$0.000004222
$0.000004222$0.000004222
+0.02%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,196.50
$100,196.50$100,196.50

-2.89%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,209.42
$3,209.42$3,209.42

-8.49%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.90
$151.90$151.90

-5.93%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1376
$2.1376$2.1376

-6.33%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,196.50
$100,196.50$100,196.50

-2.89%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,209.42
$3,209.42$3,209.42

-8.49%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.90
$151.90$151.90

-5.93%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1376
$2.1376$2.1376

-6.33%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15512
$0.15512$0.15512

-5.37%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4330
$1.4330$1.4330

+855.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12886
$0.12886$0.12886

+740.02%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000339
$0.0000000000000000000000000339$0.0000000000000000000000000339

+391.30%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000264
$0.000000000264$0.000000000264

+206.97%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000720
$0.0000720$0.0000720

+75.60%