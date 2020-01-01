1984 (1984) tokenomika
The 1984 Project is a decentralized cryptocurrency project inspired by the themes of surveillance, control and freedom of speech in George Orwell's novel 1984. Through a unique token economy model and an active ecosystem of creators and enthusiasts, the project aims to stimulate a global discussion about privacy, decentralization, and countering centralized systems. 1984 tokens are at the heart of this ecosystem, driving creative collaboration and decentralized governance. The goal of 1984 is to convey the spirit of decentralization and free expression in the form of meme coins, while making participants aware of the true philosophy of blockchain technology. It is hoped that with the joint efforts of the community, 1984 can not only be a financial tool, but also a cultural symbol.
1984 (1984) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos 1984 (1984) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
1984 (1984) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
1984 (1984) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais 1984 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu 1984 tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti 1984 tokenomiku, uzzini 1984 tokena reāllaika cenu!
