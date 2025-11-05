BiržaDEX+
Reāllaika 100xDarren cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika 100X uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 100X cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 100X

100X Cenas informācija

Kas ir 100X

100X Oficiālā tīmekļa vietne

100X Tokenomika

100X Cenas prognoze

100xDarren Cena (100X)

Nav sarakstā

1 100X uz USD reāllaika cena:

$0.00076544
$0.00076544
-9.70%1D
100xDarren (100X) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:29 (UTC+8)

100xDarren (100X) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+2.32%

-9.73%

+59.23%

+59.23%

100xDarren (100X) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā 100X tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 100X visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 100X ir mainījies par +2.32% pēdējā stundā, par -9.73% pēdējo 24 stundu laikā un par +59.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

100xDarren (100X) tirgus informācija

$ 760.20K
$ 760.20K

--
----

$ 760.20K
$ 760.20K

999.97M
999.97M

999,969,477.416199
999,969,477.416199

Pašreizējais 100xDarren tirgus maksimums ir $ 760.20K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. 100X apjoms apgrozībā ir 999.97M ar kopējo apjomu 999969477.416199. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 760.20K.

100xDarren (100X) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas 100xDarren uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas 100xDarren uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas 100xDarren uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas 100xDarren uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.73%
30 dienas$ 0+101.55%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir 100xDarren (100X)?

This is originally a creator coin created on Pump dot fun. However this token is not a memecoin, it has utility. I'm the founder of this coin/ project and I have a sizable following on X (19k loyal followers).

The utility of this token is certain holders will have access to my exclusive inner circle. Larger token holders will have access to personal coaching calls and future meet and greets.

Holders will also receive special NFT's.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

100xDarren (100X) resurss

Oficiālā interneta vietne

100xDarren cenas prognoze (USD)

Kāda būs 100xDarren (100X) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu 100xDarren (100X) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 100xDarren prognozes.

Apskati 100xDarren cenas prognozi!

100X uz vietējām valūtām

100xDarren (100X) tokenomika

100xDarren (100X) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 100X tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par 100xDarren (100X)

Kāda ir 100xDarren (100X) vērtība šodien?
Reāllaika 100X cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 100X uz USD cena?
Pašreizējā 100X uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir 100xDarren tirgus maksimums?
100X tirgus maksimums ir $ 760.20K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 100X apjoms apgrozībā?
100X apjoms apgrozībā ir 999.97M USD.
Kāda bija 100X vēsturiski augstākā cena?
100X sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija 100X vēsturiski zemākā cena?
100X sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir 100X tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 100X tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai 100X šogad kāps augstāk?
100X cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 100X cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:29 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,174.17

$3,277.53

$155.23

$1.0001

$2.2204

$101,174.17

$3,277.53

$2.2204

$155.23

$0.16372

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.8948

$0.12500

$0.0000000000000000000000000259

$0.06078

$0.0000620

