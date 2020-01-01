1000x by Virtuals (1000X) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par 1000x by Virtuals (1000X), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind.

1000x by Virtuals (1000X) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos 1000x by Virtuals (1000X) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.33M
Kopējais apjoms:
$ 992.37M
Apjoms apgrozībā:
$ 992.37M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.33M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01398289
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00119641
Pašreizējā cena:
$ 0.00637973
1000x by Virtuals (1000X) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

1000x by Virtuals (1000X) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais 1000X tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu 1000X tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti 1000X tokenomiku, uzzini 1000X tokena reāllaika cenu!

1000X cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas 1000X? Mūsu 1000X cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

